Çalışanın aylık yemek parası hesapladı! SGK Uzmanı yemek kartındaki kritik detayı açıkladı

Yeni asgari ücret yüzde 30 oranında arttırılarak Brüt 26.005,50 TL, Net: 22.104,67 TL olarak belirlendi. 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesiyle birlikte SGK primleri ve yemek bedelleri de güncellendi.

İşçiye verilecek yemek bedeli istisna tutarı belli oldu

SGK 1 Ocak itibariyle geçerli olacak yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutar 158,00 TL olarak belirlendi. Buna göre, yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar; Günlük İstisna Tutarı=158,00 TL’yi aşmayacak.

SGK Uzmanı İsa Karakaş yemek tutarında formülü verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, işçinin yemek bedelinde hesaplamanın nasıl yapılacağını anlattı. Karakaş, “Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı x 158,00 TL (Günlük İstisna Tutarı)=Aylık İstisna Tutarı, Ödenen Yemek Bedeli-İstisna Tutarı=Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedeli, Formülüyle hesaplanacak” dedi.

Yemek bedeli prime dahil edilmeyecek

SGK Uzmanı Karakaş, “İşverenlerce iş yerinde veya müştemilatında kendi imkânlarıyla yemek verilmesi amacıyla işverenler tarafından sigortalılara sağlanan yemek bedelinin sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek. Yemeğin iş yerinde veya iş yeri dışında yapıldığına bakılmaksızın işverenlerin üçüncü şahıslarla anlaşarak yemek hizmetini kendi iş yerinde veya müştemilatında sunması hâlinde üçüncü şahıslara fatura karşılığı yapılan ödemeler de prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir” diye konuştu.

İşte çalışanların aylık yemek bedeli hesaplaması

İsa Karakaş, bir işçinin alacağı aylık yemek bedelini hesapladı. İsa Karakaş Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan yazısında hesap örneğini paylaştı:

“Örneğin Sigortalı Durmuş Beye 2025/Ocak ayında 6.000 TL tutarında yemek bedeli ödenmiştir. Sigortalının ilgili ayda 22 gün fiilen çalıştığı göz önüne alındığında yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar;

Günlük İstisna Tutarı=158,00 TL’dir.

158,00 TL x 22 Gün=3.476,00 TL (Aylık İstisna Tutarı)

6.000,00 TL-3.476,00 TL=2.524,00 TL (Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Yemek Bedeli) Olarak hesaplanacaktır

Aynı iş yerinde çalışan bazı sigortalılara iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmesi ve bazı sigortalılara da nakden ödeme yapılması hâlinde, nakden ödeme yapılan sigortalılara yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerin günlük 158,00 TL’lik tutarı prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir.”

Yemek kartlarında kritik prim detayı

İsa Karakaş, yemek kartlarından da yapılan ödemelerin prim kazancına dahil edilmeyeceğini dikkat çekerek, “Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek bedeli ödemesi dışında nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılma imkânı olmaması hâlinde, yemek kartı/çeki/kuponuna yüklenen tutar prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir. Örneğin: İşveren (A)’nın çalıştırdığı sigortalılara 5.000 TL tutarında yemek kartı vermesi ve söz konusu kartın yemek bedeli ödemesi dışında nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılma imkânı olmaması hâlinde, yemek kartına yüklenen 5.000 TL’lik tutar prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir. Ancak yemek kartı/çeki/kuponunun yemek bedeli ödemesi dışında nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılma imkânı olması hâlinde, günlük 158,00 TL’lik tutar prime esas kazanca tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım sigorta primine tâbi olacaktır” dedi.

Karakaş, hangi durumda ödenen tutarın prime dahil edileceğini de açıkladı:

“Örneğin: İş yeri sigortalısı Durmuş Beye 2025/Ocak ayında 8.000 TL tutarında yemek kartı verilmiştir. Sigortalının ilgili ayda 22 gün fiilen çalıştığı ve verilen kartın yemek yenilmesi haricinde nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılma imkânı olması hâlinde yemek kartına yüklenen 8.000 TL’den prime esas kazanca dâhil edilecek tutar;

Günlük İstisna Tutarı=158,00 TL

158,00 TL x 22 Gün=3.476,00 TL (Aylık İstisna Tutarı)

8.000,00 TL-3.476,00 TL=4.524,00 TL (Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Yemek Bedeli) olarak hesaplanacaktır.”