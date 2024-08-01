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ÇAYKUR yarından itibaren yaş çayda serbest alım yapacak

ÇAYKUR, ikinci sürgün alımlarının yarından itibaren serbest alım olarak devam edeceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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ÇAYKUR yarından itibaren yaş çayda serbest alım yapacak
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün alımlarının yarından itibaren serbest alım olarak devam edeceğini bildirdi.

ÇAYKUR'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"2024 yılı ikinci sürgün dönemi yaş çay alımları, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü dekara 50 kilogram üzerinden yapılmakta olup, 2 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla alımlarımız serbest mübayaa şeklinde devam edecektir."

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