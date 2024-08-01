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İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener: Yatırımlar için en önemli konu hukuki öngörülebilirlik

Dünyada bütün ülkelerin katma değerli yatırımları çekebilmek için rekabet halinde olduğunu dile getiren İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bunu başarmanın en önemli şartının hukuki öngörülebilirlik olduğunun altını çizdi.

Haber Merkezi
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İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener: Yatırımlar için en önemli konu hukuki öngörülebilirlik
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İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İZTO’nun Temmuz ayı olağan meclis toplantısında güncel ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulunan Özgener, “Hem yerli hem de yabancı yatırımcıların gözünde, iş yapma ve yatırım ortamı açısından hukuki öngörülebilirlik çok önemli bir unsur. Öngörülebilirliğin en önemli bileşenlerinden birisi de tartışmasız hukuki öngörülebilirlik. Bu anlamda mevzuatlar açısından öngörülebilirlik, vergi ve idari konularda yapılan değişiklikler ve hatta değiştirilen mevzuat hükümlerinin geriye yürütülmesi yatırımlara ilişkin fizibiliteleri doğrudan etkiliyor. Mevzuat değişikliklerinde iş dünyası, ilgili odalar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile istişare ortamının sürdürülmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

Eylül ayı ile enflasyon ve faiz indirimi döngüsünün yurtdışında olduğu gibi Türkiye’de de gündeme geleceğini söyleyen Özgener, ekonomideki yavaşlamanın daha fazla hissedilmesi ile Merkez Bankası’nın verdiği mesajlar ve atacağı adımların daha da önemli hale geleceğini belirtti.

Para politikası ile enflasyonun düşürülmeye çalışılmasının maliyetleri arttıracağını aktaran Özgener, ekonominin farklı alanlarındaki reformların da hızlandırılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Etkin bir vergi sisteminin oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Özgener, “Bu yapıyı oluştururken yalın, uzun yıllar güncelliğini yitirmeyecek, vergide adaleti sağlayacak, kayıp/kaçağı önleyecek, yatırım dostu, rekabeti koruyan ve yurt dışındaki rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele etmemizi sağlayacak bir vergi düzenlemesinin yapılması önem arz ediyor. Kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkı yapacak vergi düzenlemelerinden memnuniyet duyuyoruz. Ancak vergi reformunun tam anlamıyla hayata geçirilmesi için, sisteme katkı sağlayacak yeni vergisel düzenlemelerin de devreye girmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

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