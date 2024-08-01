UZMAR ve Ulaştırma Bakanlığı, yerli ve milli römorkör ve pilot botlar için imzayı attı

İZMİR / EKONOMİ

Sözleşme, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ile UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ tarafından imzalandı.

İmza töreninde yaptığı konuşmada Uzmar Tersanesi ile 2020 yılında başlayan iş birliklerinin bu yeni projelerle devam etmesinden memnun olduklarını dile getiren Mustafa Bankaoğlu, yeni römorkörler ve pilot botlarının Türk boğazlarının seyir emniyetine katkıda bulunacağını ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosunun önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini ifade etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne pandemi sürecinin başında kontratını imzaladıkları iki adet RAstar 3200W serisi römorkörünü 2021 yılında, hiçbir gecikme olmadan 10 ay gibi rekor bir sürede tamamlayarak teslim ettiklerini dile getiren UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ ise, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın en değerli kurumlarından olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için böylesine önemli bir projeyi gerçekleştirebilmiş olmaktan gurur duyduklarını, bunun kendileri için bir prestij projesi olduğunu belirtti.

UZMAR olarak 2 kardeş römorkörlerin ve 6 adet pilot botların tesliminden sonra da ömür boyu destek hizmetleri kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün her zaman yanında olacaklarını ekleyen Altuğ, RAstar 2800 serisi römorkörlerin ve Camarc Design PB1580 pilot botların yapımında dünya çapındaki uzmanlıklarını daha da ileriye taşıyacaklarını, denizcilik kabiliyetleri ve donanımları en yüksek standartlarda olan, Türk mühendisliğinin ürünü bu römorkörler ve pilot botların ülkemiz denizlerinin güvenliğini en iyi şekilde sağlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

İhale 2024 nisan ayında yapılmıştı

Türkiye sınırları içerisinde vermiş olduğu gemi trafik hizmetleri, kurtarma/yardım hizmetleri, seyir yardımcıları hizmetleri, deniz haberleşme hizmetleri, kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri ile denizlerde seyir emniyetini arttıran ve deniz çevresi deniz trafiğinin olası kötü etkilerinden korunma sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edilecek olan römorkör ve pilot botlar için 2024’ün Nisan ayında yapılan ihale, UZMAR Tersanesi tarafından kazanılmıştı.