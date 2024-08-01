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ATB Başkanı Bilgiç: Adana’nın üzerindeki ölü toprağı kalkıyor

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, büyük projelerin onaylanmaya başlandığını, böylece Adana’nın üzerindeki ölü toprağının kalkacağını söyledi.

Haber Merkezi
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ATB Başkanı Bilgiç: Adana’nın üzerindeki ölü toprağı kalkıyor
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ADANA / EKONOMİ

ATB meclis toplantısında konuşan Bilgiç, Tarıma Dayalı İhtisas Sera ve Su Ürünleri OSB’leri ile Ana Konteynır Limanı’nın Çukurova’nın ‘yeni yüzü’ olacağını belirterek, “Adana, Çukurova ve bölge adına memnuniyet verici yatırımlar onaylanmaya başladı. Her zaman şikayet edilen ‘Adana’nın üzerinde ölü toprağı var’ sözü yavaş yavaş kalkıyor. Adana özlenen, arzulanan eski günlerine kavuşuyor” dedi. 

ATB olarak Müteşebbis Heyet içerisinde yer aldıkları ‘Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB’nin altyapı, yol, su, elektrik, kanalizasyon, arıtma gibi işleri için 12 Ağustos’ta yaklaşık 665 milyon bedelle ihale yapılacağını hatırlatan Bilgiç, “Bu önemli projeler tamamlandığında Adana hem moral motivasyon, hem ekonomik bakımdan kendine gelerek, yeniden şahlanacaktır” diye konuştu.

“Mısırın tonu 7.800 – 8000 TL bandında işlem görüyor”

Bölgede yetişen ürünler hakkında değerlendirmeler yapan Bilgiç, ayçiçeği hasadının bitmek üzere olduğunu belirterek, “Aşırı sıcaklar ve mevsimsel değişikliklere rağmen üreticilerimizin emek ve alın terlerinin karşılığını almalarını diliyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi üretici kazanacak ki tarımda sürdürülebilirlik olsun. Mısır hasadı temmuz ayı sonu itibariyle başladı. Fiyatlar bugün Adana Ticaret Borsamızda ortalama 7 bin 800-8 bin TL/Ton bandında işlem görüyor. Adana’daki tüm Lisanslı depolar mısır almak için hazır durumda. Üreticiler panik yapmadan ürünlerini lisanslı  depolara koyarak Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)’lerini oluştursunlar. Ondan sonra satmaları kendi menfaatlerine olur. Üreticilerimizin bin bir emek ve zahmetle ürettikleri ürünlerinin karşılığını almalarından yanayız” ifadesini kullandı.

“Bu yıl narenciyede yüzde 35 düşük rekolte bekleniyor”

Yakında başlayacak erkenci narenciye hasatına da değinen Bilgiç, şunları kaydetti: “2023 yılında Adana’da 3 milyon tonun üzerinde narenciyemiz vardı. Bir kısmı dalda kaldı. Üreticilerimiz açısından iyi bir yıl yaşamadık. Bu yıl üretimde yaklaşık geçen yıla göre yüzde 35 düşük rekolte beklenti var. Fiyatların beklenen düzeyde oluşması, üretici için bu açığın kapanması temennisindeyiz. Biz ATB olarak hem narenciyeyi hem mısırı hem ayçiçeğini üreten, işleyerek yağını çıkaran, paketleyen, ihraç eden sanayicilerimize, bütün üyelerimize bereketli ve kazançlı bir yıl olmasını diliyoruz”

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