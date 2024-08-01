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Gaziantep’te makine imalat sektörünün hedefi sanayinin itici gücü olmak

Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı ve Özmaksan Isı Sanayi Şirketi Genel Koordinatörü Hamit Öztürkmen, kentte makine sektörünün son durumuna ilişkin konuştu. Ar-Ge ve inovasyon desteğiyle büyümesi elzem olan sektörün şu anda yardımcı bir sektör konumunda olduğunu, potansiyelinin üzerine çıkıp sanayide itici güç olması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Gaziantep’te makine imalat sektörünün hedefi sanayinin itici gücü olmak
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TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep’te makine imalat sektörünün her geçen gün artan oyuncu sayısıyla büyüdüğünü kaydeden Öztürkmen, “Bu büyüme yeterli değil. Çünkü bu sektörde yapılan yatırımlar mevcut ihtiyaçları karşılamak, belli boşlukları doldurmak veya ithal edilen diğer yabancı makineleri kopyalamak suretiyle ayakta durmaya çalışan bir sektör olmaktan ileri gidemedi” ifadelerini kullandı.

“Makine sektörü yardımcı sektör olmaktan bir an evvel çıkmalı”

Kentin ana sanayi kolları olan tekstil, gıda ve plastik sektörlerinin makine imalat ihtiyaçlarını Gaziantep’in karşıladığını belirten Öztürkmen, makine sektörünün büyük hedefler koyup gerçekleştirecek potansiyeli olduğunu söyledi. Öztürkmen, “Katma değeri yüksek olan ve içinde nitelikli işgücü, ar-ge ve inovasyon barındıran sektörün şehrimizin sanayileşmesinde sadece yardımcı bir sektör değil, asli olarak itici bir sektör olması gerekli. Sektör Gaziantep’e bağlı kalmayıp dış pazarlara yeterince açılabildiğinde, nitelik ve sayı olarak imalatlarını arttırabilip seri üretime geçebildiğinde daha güçlü olacaktır. Sektörün sürdürülebilir olması için asıl koşul olan nitelikli işgücü ve mühendislik maliyetlerini rahatlıkla karşılayabildiğinde görülecektir ki diğer sektörlere de itici bir güç verecektir. Bu on yıllardır Almanya’da ve son dönemde Çin ve Kuzey Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinde bu şekilde. Bu ülkelerde makine imalat sektörleri küresel olarak dünya sanayisine yön veriyor. Hatta öyle ki bir tekstil yatırımcısı veya bir gıda sektörü yatırımcısı alacağı bir yatırım kararını bu küresel makine imalatçılarının kısa ve orta vadeli programlarına göre şekillendiriyor” dedi.

Enflasyon yeni yatırımlara engel oldu

Ekonomide yaşanan gelişmelerin makine imalat sektörüne etkisine değinen Öztürkmen, sözlerini şöyle noktaladı, “Enflasyon ortamı, maliyet artışları ve beraberinde yaşadığımız yüksek faiz ortamı yatırım ikliminin bozulmasına sebep oldu. Yatırım ikliminin bozulması, daralan talep, iş terkleri, devirler ve ortaklıkların sona erdirilmesini hızlandırdı. Yeni yatırımların büyük bir bölümü sadece eski yatırımcıların devam yatırımları şeklinde olup yeni oyuncu eski yıllara nazaran yok denecek kadar az. Sanayi yatırımcısının maruz kaldığı bu cesaret kırıcı ortam sanayileşmemiz açısından tehlike arz ediyor. Sanayi yatırımlarına paralel olarak büyüyen makine imalat sektörümüz de doğal olarak bu durumdan olumsuz etkilendi. Öte yandan sektörün bir de kalifiye eleman sorunu var. Mevcut eğitim sistemimiz maalesef hem ara eleman yetiştirmemekte hem de niteliği düşük sayısı çok üniversite mezunu vermekte.”

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