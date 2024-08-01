Gebze Ticaret Odası ile sanayinin dev firmaları arasında işbirliği

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu yönetiminde, Gebze Ticaret Odası (GTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gebze Ticaret Odası’nın Meclis Toplantısı’nda konuşan GTO Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, “İki ayda 8 bin 314 bürokrata ulaştık. Gebze’nin neden il olması gerektiğini aktardık. Geri dönüşler aldık, sonuca varmayı umut ediyoruz. Gebze’nin ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan il statüsünü hak etmiştir ve bu dönüşüm bölgeye önemli katkılar sunacaktır. Bu konuda üyelerimizden de destekler bekliyoruz” diye konuştu.

Meclis toplantısında oda faaliyetleri hakkında bilgi veren GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Üyelerimiz için; Amazon’un Türkiye’deki tek resmi partneri olan Weex ile e-ticaret protokolü, dünyanın lider işletmeler arasında yer alan, e-ticaret platformu Alibaba.com’un Türkiye’deki yetkili firması ve iş ortağı TradeFive firması ile indirim protokollerini imzaladık. Bu protokollerle, üyelerimizin e-ihracat potansiyellerini artırmak, hiç e-ihracata başlamamış olanları da bu sisteme dahil etmek adına ülkemizin ihracat miktarını artırmak konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye olarak üretmek zorundayız, ürettiğimizi de ihraç etmek zorundayız. Alibaba.com nezdinde güzel dönüşler aldık. Protokol tanıtım ve bilgilendirme toplantılarımızın ardından mühendislikten kozmetiğe, kimyadan plastiğe kadar farklı sektörler de TradeFive firması ile Oda üyelerimiz e-ihracat ekosistemlerini geliştirmek üzere harekete geçtiler. Geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirme vizyonu ile TR42 Okullarıyla bir araya gelerek işbirliğine imza attık. Pelikan Eğitim Kurumları ile indirim protokolü imzaladık. Elazığ ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile Kardeş Oda olma konusunda bir irade sarf ettik. Sevgi, ilim, bilgi paylaştıkça artar, biz buna inanıyoruz ve elimizden geleni yapacağız” dedi.

Sanayi Anadolu’ya taşındı

Gebze’nin, sanayide ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz diyen Aslantaş, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu’nda Gebze Ticaret Odası üyesi 70 firma yer aldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan İSO İkinci Büyük 500 listesinde Gebze Ticaret Odası üyesi 43 firma yer aldı. Dolayısıyla sanayinin Anadolu’ya taşındığını söyleyebiliriz. GTO olarak İSO 500’deki sanayicilerimizi tek tek ziyaret ederek dev firmalarla GTO üyeleri arasında köprü kurarak iş birliği yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İSO 500 de yer alan dev firmamızı ziyaret ettiğimizde Çin’den malzeme aldığını öğrendik. Aynı ürünü GTO üyesi firmamızın ürettiğini aktardık, İSO 500’de yer alan firmamız ile üye firmamız arasında işbirliği gerçekleştirdik. GTO olarak gurur kaynağımız dev firmalarımızla iş birliği yaparak GTO üyelerinin arasında köprü kurduk. Üyelerimizin kendi aralarındaki ticaretlerini arttırma konusunda gayretlerimiz devam edecek. Ayrıca global ve ulusal firmalarımızın odamıza olan ilgisini ve bağını kuvvetlendirme anlamında bu ziyaretlerimizi çok önemsiyoruz. Mümkün olduğunca yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“İSO 500 listesinde daha fazla firmamız ile yer alacağız”

Aslantaş, “Gebze Ticaret Odası olarak bizler, bölgemizin kalkınması için 25 bini aşan üye sayımız ile var gücümüzle çalışıyor, firmalarımızın gelişim odaklı büyümeyi gerçekleştirebilmesi adına hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeye gayret ediyoruz” dedi. Ülke ekonomisine yön veren ve sanayinin başkenti bölgemizden önümüzdeki yıllarda daha fazla firma ile listede yer alacağımıza inanıyoruz diyen Aslantaş, “Üretimin ve ihracatın büyük önem taşıdığından hareketle, kentimiz ve ülkemiz için çalışarak katma değer üreten tüm sanayi kuruluşlarımızı yürekten kutluyor, 43 üye şirketimizin Türkiye’nin En Büyük ikinci 500 firması arasında yer almasından gurur duyuyoruz” dedi.

“Bölgenin gelişimi için çalışıyoruz”

İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın himayelerinde Ankara’da gerçekleşen TOBB İstişare Toplantısı’na da katıldığını belirten Aslantaş, şu açıklamaları yaptı: “364 oda ve borsa başkanları kendi bölgelerinde ki sıkıntıları paylaştı. Bakanımızın reel sektöre verdiği önemi ve yaptığı çalışmalar hakkında çok önemli bilgiler edindik. Bu faaliyetlerin hepsini bölgemize değer katmak, oda olarak fayda sağlayacak her konuda üyelerimizin yanında olmak için gerçekleştiriyoruz. Ama sadece bunları yapmak bir şeyleri başarmak için yeterli olmuyor. Hep birlikte bölgemizin gelişmesi için bazı kararlara imza atıyoruz. Bu noktada bölgemize kazandıracağımız Meslek Atölyesi için sizlerin oluru ile çalışmalarımıza başlamıştık. Şu an milli eğitim müdürlüğümüzden bölgemizdeki meslek liseleri, meslek bölümleri ve kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan bölümler hakkında ilgili verileri alıyoruz. Bu veriler doğrultusunda atölyemize hangi bölümler açılmalı, kaç kontenjan olmalı konularının analizini yaptıktan sonra bu verileri sizlerle paylaşıp, istişarede bulunacağız” şeklinde konuştu.

Odamız tarafından üniversite öğrencilerine oda üyelerin katkıları ile burs veriyoruz diyen Aslantaş, “Bu sene burs kontenjanımızın bir kısmını da Meslek Lisesi öğrencilerine ayıralım istedik. Bizler çalışanı teşvik etmek ve reel sektörün ihtiyacı olan eleman sayısını arttırmak için belli bir kriter ile Meslek Lisesi öğrencilerinin yanında olmalıyız” dedi. Abdurrahman Aslantaş, “Gebze’nin adını başarıları ile duyuran ve şampiyon olan Ampute Milli Takımında yer alan sporcularımız Barış Telli ve Serkan Dereli’yi, Tenis Turnuvasında birinci olan bölgemiz sporcusu İlayda Kayra Keleş’i ve bölgemiz LGS Birincisi olan Merve Tan ve Muhammed Anıl Çelik’i üstün başarılarından dolayı hepinizin huzurunda tebrik ediyorum” dedi.