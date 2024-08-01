Tasarruf tedbirleri etkili oldu: Maden ihracatçıları tasarım yarışmasına ara verdi

İZMİR / EKONOMİ

Her yıl yarışmanın ödül töreni ile başarılı üyelerini ödüllendirdikleri töreni birlikte yaptıklarını dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Töreni her yıl farklı bir antik kentte düzenliyorduk. 2024 yılı için de Denizli’de bulunan Laodikya Antik Kenti’nde düzenlemek için gerekli izinleri aldık. Ama dünyadaki ticari konjonktüre bağlı olarak bütçenin yetersiz kalması 2024 yılında yarışmayı düzenlememize olanak sunmadı” dedi.

Yarışmanın gerçekleştirildiği 4 yıl boyunca doğal taş sektöründe tasarım ikliminin yerleşmesine büyük katkılar sağladığını anlatan Alimoğlu, “Yıllık 2 milyar dolar ihracat hacmine ulaşan Türk doğal taş sektöründe işlenmiş ürün ihracat oranı yüzde 70’e yaklaşırken, birliğimizde bu rakam yüzde 80’e ulaştı. Türk doğal taşlarının çok daha fazla projede yer alması için tasarımcılar ve mimarlarla bir araya geldiğimiz bu yarışmayı düzenlemeye devam etme irademizde bir değişiklik yok. Ancak, yarışmayı düzenlemek için onay almak durumunda olduğumuz Ticaret Bakanlığı’nın bu yıl için bize çizdiği çerçeve geçen yıllarda düzenlediğimiz tasarım yarışmalarının gerisinde kalıyor. Çıtayı aşağı düşürmemek, geçen yıllardaki tasarım yarışmaları çizgisinde bir etkinlik yapabilmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Tasarımcılar, mimarlar ve diğer paydaşlarımızın bu süreci kısa bir mola olarak görmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.