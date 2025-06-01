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ÇAYKUR’dan kontenjan uygulaması: Açıklama yapıldı

ÇAYKUR, üreticilere gönderdiği kısa mesajla kontenjan uygulamasına geçildiğini bildirdi. Yapılan bilgilendirmede, dekara düşen alım miktarının 25 kilograma indirildiği belirtildi.

Haber Merkezi
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ÇAYKUR’dan kontenjan uygulaması: Açıklama yapıldı
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Doğu Karadeniz’in geçim kaynağı olan çay için 16 Mayıs 2025 tarihinde açılan yaş çay hasat sezonu hız kesmeden devam ediyor. Sezonun açılmasıyla hava şartlarının da iyi gitmesini fırsat bilen üreticiler çay bahçelerine girerek çay toplamaya başladı.

Kontenjan uygulamasına geçildi

Çayını erkenden bitirip çay bahçelerinden çıkmak isteyen üreteciler bu nedenle fabrikalarda izdihama yol açtı. Çay makası ile günde 200-250 kilogram çay toplayan bir çay üreticisinin son yıllarda kullanımı artan çay toplama makineleri ile günde 800 kilogramın üzerinde çay toplaması bu izdihamın en büyük etkenlerinden oldu. 15 günde üreticiden 94 bin ton yaş çay alan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından kontenjan uygulamasına geçildi. İlk olarak randevulu sisteme geçiş yaptığını duyuran ÇAYKUR cumartesi günü dekara 50 kilogram olarak açıkladığı kontenjanı pazar günü itibariyle 25 kilograma kadar düştürdü.

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