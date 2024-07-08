Cenaze yardımı 2024 ne kadar? Vergi Uzmanı açıkladı! Ölüm parasında işte yeni rakamlar

Cenaze yardımı 2024 ne kadar? TÜİK'in 3 Temmuz Çarşamba günü açıkladığı enflasyon rakamlarına bağlı olarak cenaze ödeneği de değişti. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni güncel ölüm parası miktarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu çerçevede, "2024 yılı cenaze ödeneği ne kadar, SGK, Bağkur cenaze yardımı ne kadar, ne zaman ödenir" gibi sorular masaya yatırılıyor. İşte güncel zamlı cenaze yardımı miktarları...

CENAZE YARDIMI 2024 NE KADAR?

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesaplarından 1 Temmuz'dan itibaren zamlanana cenaze ödeneklerine dikkat çekti. Bu çerçevede vekil, emekli vekil, devlet memuru ve SGK'lı öldüğünde alabileceği cenaze yardım miktarı ortaya çıktı. İşte 1 Temmuz itibarıyla cenaze ödenekleri:

Vekil öldüğünde 103.488 TL

Emekli vekil öldüğünde 51.744 TL

Devlet memuru öldüğünde en düşük 17.248 TL

SGK’lı öldüğünde 3.385 TL

ÖLÜM PARASI İÇİN NEREYE MÜRACAAT EDİLİR?

Ölüm parası almak için başvurular, vefat eden kişinin sigortalı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il veya ilçe müdürlüklerine yapılmalıdır. Başvuru için gerekli belgeler arasında ölüm belgesi, kimlik fotokopisi ve başvuru formu bulunmaktadır. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de online başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sürecine dair detaylı bilgi almak için SGK'nın resmi internet sitesi veya Alo 170 hattı üzerinden bilgi alınabilir.

SGK CENAZE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENİR?

SGK cenaze yardımı, sigortalının vefatı durumunda, ölüm tarihini takip eden aydan itibaren hak sahiplerine ödenir. Bu yardım, ölüm aylığı bağlanması için başvuruda bulunulan tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapılır ve başvurunun ardından gerekli belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Yardım, öncelikle vefat eden sigortalının eşine, eşi yoksa çocuklarına, onlar da yoksa anne veya babasına verilir.