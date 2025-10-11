Central Bancompany, A Sınıfı hisseleriyle NASDAQ’ta halka arz sürecini başlattı

Şirket, önerilen halka arz için sunulacak hisse sayısını veya fiyat aralığını henüz belirlemedi. Halka arz, piyasa koşulları ve mevcut federal hükümet kapanışı dahil diğer faktörlere bağlı olarak devam ediyor.

Investing'in haberine göre Central Bancompany, A Sınıfı hisse senetlerini "CBC" sembolü altında Nasdaq Global Select Market’te listelemek için başvuruda bulundu.

Central Bancompany, 50’ye 1 hisse bölünmesini onayladı

Şirketin yönetim kurulu, hisse senedi temettüsü şeklinde 50’ye 1 hisse bölünmesini onayladı. 20 Ekim 2025 tarihinde kayıtlı hissedarlar, sahip oldukları her hisse için 49 adet A Sınıfı hisse senedi alacak. Hisseler, 24 Ekim 2025 tarihinde kayıtlı sahiplerine dağıtılacak.

Morgan Stanley & Co. LLC ve Keefe, Bruyette & Woods, Inc. önerilen halka arz için ortak lider kitap yürütücü yöneticileri olarak hizmet veriyor. BofA Securities, Piper Sandler & Co. ve Stephens Inc. ise ortak kitap yürütücüleri olarak görev yapıyor.

Central Bancompany, 1902’den beri müşterilerine hizmet veren The Central Trust Bank’ın holding şirketi olarak faaliyet gösteriyor. 30 Haziran 2025 itibarıyla, The Central Trust Bank 19,1 milyar dolar varlık bildirdi ve Missouri, Kansas, Oklahoma, Colorado ve Florida’da 79 toplulukta 156’dan fazla lokasyonda faaliyet gösteriyor.

Kayıt beyannamesi SEC’e sunuldu ancak henüz yürürlüğe girmedi. Kayıt beyannamesi yürürlüğe girene kadar hiçbir menkul kıymet satılamaz.