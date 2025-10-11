S&P Global, Conduent’in kredi notunu “B” seviyesine indirdi

Derecelendirme kuruluşu, Conduent’in S&P Global Ratings tarafından ayarlanmış brüt kaldıraç oranının 2026’ya kadar 5x’in üzerinde kalmasının beklendiğini belirtti. 2025’in ilk yarısında kademeli EBITDA marj iyileşmelerine rağmen, şirket özellikle ticari çözümler işindeki büyük bir müşteriden kaynaklanan gelir düşüşleriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Conduent’te tasarruf adımları sürüyor, ancak kaldıraç oranı yüksek kalacak

Conduent şu anda elden çıkarılan varlıklarla ilişkili kurumsal maliyetleri ortadan kaldırmak için tasarruf girişimleri uyguluyor. S&P, bu girişimlerin 2026’da tam olarak gerçekleşmesini ve EBITDA marjlarının yaklaşık yüzde 6,5’e yükselmesini bekliyor. Bununla birlikte, gelir beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonlar, daha düşük EBITDA ve 2026’da yaklaşık 5,5x kaldıraç oranıyla sonuçlanacak.

Investing'in haberine göre, şirketin 2022’den bu yana gerçekleştirdiği çok sayıda elden çıkarmanın ardından devam eden portföy rasyonalizasyonu çabaları, EBITDA ve EBITDA marjlarını düşürdü. S&P, gelecekteki elden çıkarmalardan benzer aksamalar beklememesine rağmen, Conduent’in kaldıracı 2025’te negatif serbest işletme nakit akışı (FOCF) ile yüksek kalacak.

S&P, Conduent’in likiditesini sağlam olarak değerlendiriyor ve şirketin Ağustos 2025’te rotatif kredi imkanını yeniden finanse ettiğini, bunu yaklaşık 80 milyon dolar tutarındaki vadeli kredileri geri ödemek için kullandığını belirtiyor. Şirket, rotatif kredi taahhütlerini 550 milyon dolardan 357 milyon dolara düşürdü. Ancak rotatif kredi imkanı altında hala yaklaşık 250 milyon dolar ve 30 Haziran 2025 itibarıyla yaklaşık 661 milyon dolar bildirilen borca kıyasla yaklaşık 275 milyon dolar nakit bulunuyor.

S&P, Conduent için 2025’te 20-30 milyon dolar negatif nakit akışı öngörüyor

Derecelendirme kuruluşu, gelir düşüşleri, düşük EBITDA marjları ve yeniden yapılanma ile şirketin Ocak 2025 siber güvenlik olayıyla ilgili yüksek bir defalık maliyetler nedeniyle 2025’te 20 milyon ila 30 milyon dolar arasında negatif FOCF öngörüyor. S&P, Conduent’in maliyet tasarrufu girişimlerinden fayda sağlamasını ve 2026’da bir defalık maliyetleri azaltmasını, böylece EBITDA büyümesini ve nakit akışı üretimini artırmasını bekliyor.

Stabil görünüm, S&P’nin Conduent’in kaldıracının 2026’da 5,5x seviyesine iyileşmesi beklentisini yansıtıyor. Ayrıca bilançoda 250 milyon dolardan fazla nakit ve rotatif kredi imkanında yaklaşık 250 milyon dolar kullanılabilirlik dahil olmak üzere sağlam likidite bekleniyor.