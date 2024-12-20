CEO'lar 2025’te Türkiye ekonomisinin “zor” olacağını düşünüyor!

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), 6 ayda bir üye şirketlerin CEO’larının katılımıyla düzenlediği PULSE Anketi’nin 4. sayısının sonuçları açıklandı.

Anketin sonuçlarına göre, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketler, 2025 yılı için ılımlı büyüme beklentisini koruyor.

2025 zor geçecek

Bloomberg'in paylaştığı verilere göre, gelir ve işgücünde artış bekleyen şirketlerin oranı, düşük olmasını bekleyen şirketlerde daha yüksek oluyor. Ancak CEO’lar, 2025’in zorlu bir yıl olacağını ve şirketlerin büyüme şansı yakalayabilmesi için, yapısal dönüşümlerini tamamlamaları gerektiğini öngörüyor.

Ekonomik büyümede beklentiler pozitif tarafta olurken, azalış göstererek büyüme ivmesinde azalmaya işaret ediyor.

Şirketlerin en büyük derdi: Enflasyon

Şirket yöneticileri dış tehditler arasında ilk sırada enflasyonu görürken, belirsizlik şirketler için en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Yıl sonu yaklaşırken, fiyatlandırma süreçlerindeki öngörülebilirlik, enflasyona yönelik kaygıları da artırmış görünüyor.

Döviz kurları da halen bir endişe kaynağı olsa da gücünü kaybetmiş görünürken, vergiler de şirketleri daha fazla endişelendirmeye devam ediyor.