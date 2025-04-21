Cevdet Yılmaz: İç pazarımız güçlü, Trump kaynaklı belirsizliğin etkileri sınırlı olacak

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Giresun’da yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından EKK üyesi bakanlar ile birlikte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Yılmaz, Trump döneminde oluşan belirsizliğin OVP’nin temel hedeflerinde bir değişiklik yaratmayacağını belirtirken, bu süreçte EKK’nın daha fazla bir araya geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son yaşanan gelişmelerin OVP’de güncelleme ihtiyacı yaratıp yaratmadığına ilişkin, “OVP’lerde olağandışı bir şeyin sözkonusu olmadığını bildirdi. OVP’nin zamanı geldiğinde iç ve dış gelişmeler ışığında gözden geçirileceğini belirten Yılmaz, dünyadaki ekonomik gidişatla ilgili IMF gibi uluslararası kuruluşların tahminlerini esas aldıklarını bildirdi.

Türkiye ile ilgili mekroekonomik rakamlarda ise “Kendi kurumlarımızın analizleri ışığında güncelleme yapıyoruz” diyen Yılmaz, bu konuda rutin programın devam edeceğinin altını çizdi.

“Programın temel çerçevesi korunacak”

Burada programın genel çerçevesinin önemli olduğunu ifade eden Yılmaz,

“Bu yaklaşımda herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yani programımızın temel çerçevesi yine korunacak” dedi.

Bütün programlarda uygulama aşamasında içerde ve dışarda gelişmeler yaşanabileceğine değinen Cevdet Yılmaz, Trump yönetimiyle birlikte gümrük tarifeleri gibi konularda oluşan belirsizliğin, tüm dünya için geçerli olduğunu aktardı.

Mevcut belirsizlik ortamında, gelişmeleri daha sıkı şekilde takip edecekleri bilgisini veren Yılmaz, EKK’nın her zamankinden daha fazla bir araya geleceğini, koordinasyonu daha fazla güçlendirme çabasında olacaklarını belirtti.

Böyle dönemlerin ekonomik pilota bağlanarak yönetilebilecek dönemler olmadığına vurgulayan Yılmaz, “Dolayısıyla ekonomi yönetimi olarak otomatik pilota bağlı bir anlayışla değil, gelişmeleri sıkı bir şekilde takip edip gerekli tedbirleri de zamanında devreye koyan bir yaklaşım içinde olacağız” dedi.

“Program güncellemelerini iş dünyasıyla istişare halinde yöneteceğiz”

Programın arkasında güçlü bir siyasi irade bulunduğunu anlatan Cevdet Yılmaz, toplumun tüm kesimleriyle istişare edilerek oluşturulan programın, güncellenirken de iş dünyası, çalışanlar ve değişik kesimlerle istişare içinde olacaklarını söyledi.

Yılmaz, “Yani programımızla ilgili tekrar vurguluyorum ana çerçevede herhangi bir değişiklik söz konusu değil, ama içeride, dışarıda yaşanan gelişmeler ışığında elbette programın ana mantığını yine gözeten tedbirler her zaman için gündemimizde olmaya devam edecektir” dedi.

“Belirsizlik ekonomileri yavaşlatacak, dünyayı ne kadar etkiliyorsa biz de o kadar etkileneceğiz”

ABD’nin ilave gümrük vergilerine karşılık müzakerelerin Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yürütüleceğini belirten Yılmaz, Çin ve AB ülkelerinin yürüttüğü müzakerelerde anlaşma olmaması halinde bunların ekonomilerinin vereceği tepkilerin de belirsiz olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin yüzde 10 gibi başlangıç tarifesiyle diğer ülkelere göre daha avantajlı bir konumda olduğunu dile getiren Yılmaz, “Yine bu belirsizliğin oluşturduğu ortamda dünya büyümesi ve ticaretinin olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu olabilir. Sonuçları itibariyle tüm dünyayı ne kadar etkiliyorsa bizi de o ölçüde etkileyecektir. Ama burada bir yine artı tarafımız, bizim iç pazarımız büyük, yani nispeten iç pazar ağırlıklı bir yapıya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz, bu da gelen etkileri sınırlayıcı bir yapı teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

“En büyük risk ABD pazarını kaybedenlerin diğer pazarlarda agresif hareket etmesi”

Mevcut şartlarda petrol ve diğer emtia fiyatlarında gerileme gözlemlendiğini belirten Cevdet Yılmaz, fiyat düşüşlerinin Türkiye’nin lehine bir görünüm arz ettiğini vurguladı.

Yılmaz buna karşılık en büyük risk unsurunun, başta Çin olmak üzere ABD pazarını kaybetme riski olan ülkelerin, diğer pazarlarda daha agresif hareket etmeleri olduğunu kaydetti. Bu konuları da yakından takip ettiklerini söyleyen Yılmaz, “Sadece kendi piyasamızı değil, ihracat pazarımız olan ülkelerdeki gelişmeleri, kararları da bu çerçevede yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.