Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Ekim 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ekim 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yüzde 1 oranında yükselmişti.
Bugün ise İsrail'in Gazze'ye ablukası ve saldırıları devam ederken haftanın ikinci işlem gününde gram altın sabah saatlerinde 1.673,52 liraya kadar çıktı.
Altının onsu, 1.856-1.858 dolar bandında hareket ediyor.
Çeyrek altın 2.765 liraya kadar çıktıktan sonra tekrar 2.735 lira bandına geriledi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.656,20 TL
Çeyrek altın 2.736,81 TL
Yarım altın 5.472,88 TL
Tam altın 10.947,04 TL
Cumhuriyet altını: 11.656,89 TL
ABD doları: 27.72 TL (Saat 11.32 itibariyle)
Euro: 29.37 TL (Saat 11.32 itibariyle)