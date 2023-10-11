Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Ekim 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ekim 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle dalgalı bir hareket yapıyor.
Gram altın, haftanın üçüncü gününde 1.657 seviyesinden 1.665,57 liraya kadar çıktı, ons altın ise 1.865 doları gördü.
Çeyrek altın ise dünkü 2.735 lira seviyelerinden 2.752 liraya kadar çıktıktan sonra, 2.738 liraya geriledi. Ardından 2.740 lira üzerinde değerlenmeye devam ediyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.661,24 TL
Çeyrek altın 2.745,77 TL
Yarım altın 5.491,58 TL
Tam altın 10.981,07 TL
Cumhuriyet altını: 11.184,99 TL
ABD doları: 27.73 TL (Saat 10.16 itibariyle)
Euro: 29.43 TL (Saat 10.16 itibariyle)