Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında dalgalı yatay seyir devam ediyor.
Gram altın haftanın ikinci işlem gününde en fazla 1666,26 lirayı gördü. Piyasalar açıldıktan sonra 1.659 seviyesinde bulunuyor.
Altının onsu 1920 doların altına geriledi.
Çeyrek altın ise dünkü 2.755 seviyesinden, 2.741 seviyesine geriledi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.659,49 TL
Çeyrek altın 2.742,53 TL
Yarım altın 5.485,36 TL
Tam altın 10.970,48 TL
Cumhuriyet altını: 11.461,61 TL
ABD doları: 26.89 TL (Saat 10.23 itibariyle)
Euro: 28.85 TL (Saat 10.23 itibariyle)