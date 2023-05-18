Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Güne 1.262 lira seviyesinden başlayan gram altın, 1.256 liraya kadar düştü.
Ons altın düşmeye devam ediyor, dün 1.989,14 dolar seviyesini gören altının onsu, 1.976 dolara kadar geriledi.
Çeyrek altın ise bugün 2.085 lira seviyesinden 2.076 liraya kadar geriledi.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.257,68 TL
Çeyrek altın 2.079,58 TL
Yarım altın 4.159,17 TL
Tam altın 8.318,35 TL
Cumhuriyet altını: 8.472,83 TL
ABD Doları: 19,77 TL
Euro: 21,40 TL