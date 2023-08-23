Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında yön yukarıya doğru döndü.
Hafta başında 1.650 lira seviyelerinde bulunan gram altın, bugün 1.665,83 liraya kadar çıktı.
Altının onsu 1.900 dolar seviyesini geçti ve yukarı yönlü olarak 1.904 dolara yükseldi.
Çeyrek altın ise hafif yükselişle, 2.752 lira seviyesinden işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.664,24 TL
Çeyrek altın 2.752,19 TL
Yarım altın 5.503,88 TL
Tam altın 11.008,03 TL
Cumhuriyet altını: 11.212,25 TL
ABD doları: 27.196 TL (Saat 10.28 itibariyle)
Euro: 29.591 TL (Saat 10.28 itibariyle)