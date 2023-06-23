Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın fiyatları piyasaların açılmasından önce bulunduğu 1.533 lira seviyesinden 1.552 liraya kadar ani yükseldi. Ardından 1.535 seviyelerine geri dönen gram altın, 1.542 lira seviyesinde bulunuyor.
Altının onsu ise piyasaların tersine düşmeye devam ediyor. Dün 1.930 dolar seviyesine düşen ons altın, 1.914 dolara indi.
Çeyrek altında da piyasaların kapalı olduğu sabah saatlerinde aynı şekilde 2.565,81 liraya kadar çıktıktan sonra 2.536 liraya geri döndü.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.543,13 TL
Çeyrek altın 2.550,55 TL
Yarım altın 5.103,17 TL
Tam altın 10.217,93 TL
Cumhuriyet altını: 10.397,81 TL
ABD doları: 25.01 TL (Saat 10.45 itibariyle)
Euro: 27,20 TL (Saat 10.45 itibariyle)