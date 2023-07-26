Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Temmuz 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında hareketlilik sürüyor.
Gram altın, haftanın üçüncü işlem gününde 1.700 lira seviyesinden 1.707,89 liraya çıktı.
Altının onsu 1.969,66 dolara yükseldi.
Çeyrek altında yükselişe devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları sabah saatlerinde 2.810 liradan yükselişe geçerek 2.822 lirayı gördü.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.707,21 TL
Çeyrek altın 2.820,77 TL
Yarım altın 5.641,23 TL
Tam altın 11.282,86 TL
Cumhuriyet altını: 11.490,90 TL
ABD doları: 26.94 TL (Saat 10.22 itibariyle)
Euro: 29.81 TL (Saat 10.22 itibariyle)