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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 puan faiz artırma kararı vermesinden sonra ons altın fiyatları dün gece 2.065 dolar seviyesine çıktı. Bugün ise 2.032 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın dün 1.277 liraya çıktıktan sonra bugün, 1.273 lira seviyelerinde dengelendi.

Fed kararı sonrası altındaki artışa bağlı olarak 2.147 lira seviyesini test eden çeyrek altın ise yeniden 2.103 seviyesine geri döndü.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.273,22 TL

Çeyrek altın 2.103,29 TL

Yarım altın 4.170,99 TL

Tam altın 8.412,03 TL

Cumhuriyet altını: 8.565,79 TL

ABD Doları: 19,47TL

Euro: 21,57 TL

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