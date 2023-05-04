Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 puan faiz artırma kararı vermesinden sonra ons altın fiyatları dün gece 2.065 dolar seviyesine çıktı. Bugün ise 2.032 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gram altın dün 1.277 liraya çıktıktan sonra bugün, 1.273 lira seviyelerinde dengelendi.
Fed kararı sonrası altındaki artışa bağlı olarak 2.147 lira seviyesini test eden çeyrek altın ise yeniden 2.103 seviyesine geri döndü.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.273,22 TL
Çeyrek altın 2.103,29 TL
Yarım altın 4.170,99 TL
Tam altın 8.412,03 TL
Cumhuriyet altını: 8.565,79 TL
ABD Doları: 19,47TL
Euro: 21,57 TL