Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 7 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında hareketlilik.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalar açılmadan 1.1688 liraya çıkan gram altın, piyasaların açılmasından sonra 1.677 liraya geriledi.
Altının onsu 1.936,73 dolar seviyesinde.
Çeyrek altın ise 2.790 seviyesinden 2.772 liraya geriledi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.681,26 TL
Çeyrek altın 2.778,22 TL
Yarım altın 5.556,45 TL
Tam altın 11.112,90 TL
Cumhuriyet altını: 11.319,35 TL
ABD doları: 26.99 TL (Saat 11.03 itibariyle)
Euro: 29.68 TL (Saat 11.03 itibariyle)