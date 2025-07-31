Chobani, Türkiye’ye Fenerbahçe’den girdi

MURAT KÜÇÜK - ALAZ DUMAN

Türk girişimci Hamdi Ulukaya tarafından kurulan ABD merkezli küresel yoğurt markası Chobani ile Fenerbahçe arasında stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacak 5+5 yıllık anlaşmaya göre, Fenerbahçe her yıl için 10 milyon Euro alacak. Ayrıca Chobani, Fenerbahçe’nin Avrupa arenasında oynayacağı maçların da forma göğüs sponsoru olacak. 2+3 sezon geçerli olacak anlaşmadan Fenerbahçe her sene için minimum 4 milyon Euro alacak. Bu rakam Fenerbahçe’nin Avrupa organizasyonlarında göstereceği performansa bağlı olarak artırılacak.

“Bugünden güzel bir gün olamaz” diyerek sözlerine başlayan Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “Türkiye pazarında olmamamıza rağmen Fenerbahçe ile partner olmak için kendimizi ikna ettik” dedi. Çocukken Erzincan’da Fenerbahçe’nin maçlarını radyodan dinlediğini aktaran Hamdi Ulukaya, “Bugün takımımın sponsoru olmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe halkın takımı, burası da halkın stadyumu” dedi. Ali Koç’un güçlü insani yanının yapılan anlaşmada etkili olduğunu dile getiren Ulukaya, “Biz sadece tabela desteği değiliz, aynı zamanda Fenerbahçe’nin yol arkadaşıyız. İlerleyen yıllarda anlaşmalarımızı daha da geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

Koç: Hem global hem de Fenerbahçeli bir sponsor bulduk

Türkiye’de eşi benzeri olmayan, en yüksek rakamlı stadyum isim sponsorluğu anlaşmasına imza attıklarını dile getiren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç, “Fenerbahçe’ye yakışır global bir sponsor arayışındaydık. Çalışmalarımız sonrası hem global hem de Fenerbahçeli bir sponsor bulduk. Hamdi Ulukaya Türkiye’den uzak kalsa da Fenerbahçe’den uzak kalmamış” dedi. Chobani ile güçlü ilişkiler kuracaklarını ve bunun için ilk adımı attıklarını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Koç, “Bu yolculuk sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda vizyon ortaklığıdır. Ticari anlaşmadan ziyade geleceğin inşasının başlangıcıdır” ifadelerini kullandı. Başkan Koç, eski stadyum isim sponsoru olan Ülker Grubu’na ve Murat Ülker’e de geçmişte verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

“Chobani Türkiye’ye gelecek”

Türkiye’de büyük fırsatların olduğunu söyleyen Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “Chobani Türkiye’ye gelecek, yatırım için bundan güzel bir dönem ve fırsat olamaz” dedi. Türkiye’nin bölge için önemine dikkat çeken Ulukaya, “Türkiye’ye sadece Chobani gelmeyecek. Etrafımızdaki büyük markaları da Türkiye’ye davet edeceğiz ve onları yatırım yapmaları konusunda yönlendireceğiz” şeklinde konuştu. İş hayatında sürekli akılcı ve gerçekçi adımlar atarak başarılar elde ettiğini söyleyen Hamdi Ulukaya, “Fenerbahçe, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Faaliyet göstermediğimiz bir pazarda reklam harcaması yapıyor gibi görünüyoruz. Bu benim hayatta yaptığım en gerçek dışı ticari hamle oldu. Ancak bazı şeylere paha biçilmez. Günlük hayatta taktığım 3 şapka var; Chobani, Fenerbahçe ve Mülteciler İçin Çadır Ortaklığı Vakfı (TENT)” ifadelerini kullandı.