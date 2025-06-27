CHP İzmir Milletvekili Ösen: İmalat sanayiinin rekabet gücü düşüyor

ANKARA (EKONOMİ) CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, TÜSİAD’ın yayınladığı Rekabet Gücü Endeksi’ne göre imalat sanayii sektöründe rekabet gücünün gerilediğine dikkat çekti. Ösen, “Sanayicinin rekabet gücü 2015 yılının da gerisine düştü. Ekonomiye ilişkin yanlış politikalar, ülkemizi her geçen daha da geriye götürüyor” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ösen, TÜSİAD tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin maliyet bazlı rekabet performansını ölçmeyi amaçlayan Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (TÜSİAD-RGE) sonuçlarını değerlendirdi. . Endekse göre imalat sanayiinde rekabet gücünün 2025 yılının ilk çeyreğinde 86,1 seviyesinde sabit kaldığını kaydeden Ösen, “Ancak bu sabit kalış bizi yanıltmasın çünkü yıllık bazda yüzde 8.9 oranında bir gerileme söz konusu. Bu gerilemeyle de rekabet gücünün, 2015 yılının da gerisine düştüğünü görüyoruz” dedi.

Düşüşün 4.8 puanı ara mali maliyetlerinden

Endeksin 2022 yılından bu yana düşüş eğiliminde olduğunu da kaydeden Ösen, şöyle devam etti:

“Türkiye'nin maliyet bazlı rekabet gücünün 2015 yılı seviyesinin altına indiğini görüyoruz. Yıllık bazda endeks yüzde 8,9 oranında gerilemiş. Bu düşüşün 4,8 puanı ara malı maliyetleri, 3,2 puanı iş gücü maliyetleri ve 0,9 puanı finansman maliyetleri artışından kaynaklanıyor. Üstelik enerji fiyatlarında son iki çeyrekte görülen gerilemenin rekabet gücüne olumlu katkısına rağmen. Ülkemizin imalat sanayi sektörlerinin rekabet gücü arttıkça ekonomimize olumlu etkileri olacaktır. Ancak ekonomiye ilişkin yanlış politikalar, ülkemizi her geçen gün daha da geriye götürüyor. Sanayicimiz, rakip ülkelerle rekabette gittikçe daha da zorlanır hale geliyor. İktidara bir an önce sanayicinin sesine kulak vermesini ve politikalarını ortaya konan bu veriler ışığında gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz.”