CHP lideri Özgür Özel'den asgari ücrete zam çağrısı: Rakam verdi

Milyonlarca çalışanın asgari ücrete ara zam beklentisi suya düştü. Hükümet Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen Aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah Aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" dedi.

CHP'den asgari ücrete zam çağrısı

Hükümet temsilcileri ısrarla asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirtse de muhalefet farklı düşünüyor. CHP lideri Özgür Özel, asgari ücrete zam yapılması talebini her fırsatta yineliyor. Özel, "Asgari ücret artmazsa miting yapacağız" dedi.

Özel'den "asgari ücret 25 bin TL olsun" çağrısı

Konu hakkında yeni bir açıklama yapan Özel, asgari ücretin 25 bin lira yapılmasını istedi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

"Vatandaşların taleplerini bizim bu konudaki önerilerimizi ve bu konuda makro çözüm önerisi götüreceğiz dedik. 4 tane talebi sıralayalım. Eğer bizi dinlerlerse en düşük emekli maaşını asgari ücret durumuna yükseltelim yani bugün için 17 bin lira. Asgari ücrete enflasyon zammı verelim yani bu 6 ayda bu enflasyonun erittiği yüzde 28'i en azından 17 bin liranın üstüne verelim ve asgari ücret en az 22.500 bence 25 bin lira olsun. Çay taban fiyatı 25 lira olması gerekiyor. Buğday taban fiyatının 15 bin lira olması gerekiyor. Çiftçinin de aldığı desteklemenin GSMH'dan yüzde 1'i olması gerekiyor bunu sağlayalım."