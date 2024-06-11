CHP’li Bakırlıoğlu: Bireysel iflaslar kaçınılmaz olacak

ANKARA (EKONOMİ)- CHP Manisa Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 7 Haziran itibarıyla vatandaşın icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının 22 milyon 120 bine yükseldiğini belirtti. Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 80,1; batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 25,17 oranında artış olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu “Yurttaşın, bu enflasyona karşı sabit maaşla geçinmesi neredeyse imkansız. Herkes kredi kartı ve kredilerle günü kurtarmaya, ay başını getirmeye çalışıyor. Yurttaşın bankalara olan borcu 3,3 trilyona yaklaştı. Ne yazık ki ilerleyen günlerde bireysel iflaslar kaçınılmaz olacaktır” dedi.

"Simidi bile kredi kartıyla alıyoruz"

Yüksek faiz oranlarına rağmen yurttaşın borçlanmadan hayatını devam ettirdiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu “24 – 31 Mayıs haftasında bireysel kredilerinin bakiyesi 20,8 milyar lira daha artarak 1 trilyon 739 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 45.4 milyar lira artarak 1 trilyon 482 milyar liraya dayandı. Yurttaşımız artık simidi bile kredi kartıyla alır hale geldi. Yurttaşımızın hali buyken, bakanımız küçük bir toplantı için Almanya özel jetle gidiyor. Başka bir bakanımız kurulan vakıf üzerinden tasarruf tedbirlerini delip lüks kiralamalara devam ediyor. Vatandaş cebinden 12,5 liralık simit parasını bile çıkaramayıp; simidi dahi kredi kartıyla alırken, yurttaşın alın teriyle toplanan vergilerden Saray ve ahalisi sefa sürmeye devam ediyor” diye konuştu.

"Bireysel iflaslar kaçınılmaz olacak"

Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler 1,6 milyar lira daha artarak 211 milyar liraya kadar yükseldiğini yüksek faiz oranlarına rağmen çaresiz kalan yurttaşın borçlanmaya devam ettiğini söyleyen Bakırlıoğlu şöyle konuştu: “Sayın Bakanın iç talebi baskılayarak enflasyonu düşürme çabaları bir işe yaramıyor. Maaşı aldığı gün bitirmek zorunda kalan yurttaşlarımız hızla borçlanmaya, borcu borçla çevirmeye devam diyor. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının toplamı 66,2 milyar lira artarak 3 trilyon 220 milyar liraya kadar ulaştı. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 492 milyar lira arttı. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 181 milyar lira kredi kartı borç bakiyesi ise 312 milyar liraya geldi. Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise 446 milyon lira daha artarak 65,2 milyar lira oldu. Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması beklenmiyor. Enflasyon şu anda yüzde 75, yıl sonu hedefi ise yüzde 38. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma göre belli ki yüksek enflasyon 2025 yılında da sürecek. Zaten yüksek enflasyon etkisiyle yılbaşından bugüne sabit ücretlilerin kaybı büyük. Durum buyken asgari ücrete zam yapmayacağız demek, yurttaşa açıkça ‘borçla geçin’ demektir. Yurttaş geliri her geçen gün eridiği için çareyi mecburen yine kredi ve kredi kartlarında bulacak. Zaten yılbaşından bu yana gelen borçlanma rakamları bize çoktan bu döngüye girildiğini gösteriyor. Yüksek faiz oranları da göz önünde bulundurulduğunda, ne yazık ki ilerleyen günlerde bireysel iflaslar kaçınılmaz olacaktır.“