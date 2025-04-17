Çiçek sektörü yılın ilk çeyreğinde 56,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, çiçek sektörünün örtü altı ve açık alan olmak üzere yıl boyunca üretim yapabildiğini ve bu durumun ihracata olumlu yansıdığını söyledi.

"Birçok ilde üretim yapıyoruz"

Yurt dışına sadece özel günlerde değil düzenli taze çiçek gönderildiğini belirten Yılmaz, "Birçok ilde üretim yapıyoruz. Önceden özellikle kesme çiçekte 8 aylık dilimde ihracat gerçekleştirebiliyorduk. Yayladaki üretimlerimizle artık bu süreyi 12 aya çıkarabildik. Dış mekanda zaten ürünlerimiz sürekli stoklu üretiliyor." dedi.

"2025'e güzel bir başlangıç yaptık"

Yılmaz, üretimle birlikte ihracatın da arttığını ve özellikle 2025'e güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artışla 56,2 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir yandan pazar araştırmaları yapıyoruz, bir yandan yeni ürünler deniyoruz. Yeni ürünleri pazara sunuyoruz. Bunun sayesinde 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 15'lik bir artış gerçekleştirdik. Bu da sektör için son derece olumlu. Geçen yıl 140 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yıl 150 milyon dolar hedef belirlemiştik, böyle giderse hem hedefi tutturacağız hem de hedefin üzerine çıkacağız. İnşallah 160 milyon dolara yakın bir ihracat gerçekleştireceğiz."

"En fazla Hollanda'ya ihracat yapıyoruz"

En fazla Hollanda'ya ihracat yaptıklarını anlatan Yılmaz, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İngiltere, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Cezayir ve Irak'ın önemli pazarlardan olduğunu vurguladı.

Yılmaz, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Hollanda'ya yüzde 16, Azerbaycan'a yüzde 27, Rusya'ya yüzde 161 oranlarında artış yaşandığını aktararak, şöyle devam etti:

"80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz, hemen hemen her ay aynı ülkelere düzenli olarak mal gönderiyoruz. Bizim ürünlerimiz sadece yılda bir defa, iki defa ihracatı gerçekleştirilen ürünler değil. Örneğin Hollanda'ya her hafta ürün gönderiliyor, taze taze pazara sunmak için. Karanfil en önemli ihraç kalemimiz. Özellikle sprey (kapalı) karanfilin en çok üretimini ve ihracatını yapan ülkeyiz. Bunun yanında standart karanfil üretiminde de güçlüyüz. Hüsnüyusuf (Dianthus Barbatus) dediğimiz çiçeği son yıllarda pazara sunduk, potansiyeli her geçen gün artıyor. Kesme yeşillikler de bizden yoğun istenilen çeşitler."

İsmail Yılmaz, iç pazarda ise bir miktar daralma yaşandığını ancak beklenenin üzerinde bir satış olduğunu sözlerine ekledi.