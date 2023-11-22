Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emekli çiftçilere ikramiyede son durum: 5 bin TL ödenecek mi?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışamayan emeklilere tek seferlik verilen 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesini alamadı. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağ-Kur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan emekli çiftçiler için talimat verdiği iddia edildi. Ancak, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Çiftçilere ikramiye ödemesi konusunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

5 bin liralık ikramiyenin verilmesi talebi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlandırılmasını istedi.

ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilerin, çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyeden mahrum kaldığını ifade eden Ocaklı, "Geliri yetmediği için çalışmak durumunda kalan çiftçilere, tarlasında günübirlik turizm amaçlı herhangi bir konaklama yeri yapan insanlara ek gelirleri olduğu için 5 bin lirayı da vermiyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık, bunun düzeltilmesi lazım" diye konuştu.