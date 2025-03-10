Çin makinesine ek vergi talebi

ESRA ÖZARFAT/İSTANBUL

Finansman erişiminin sektördeki en büyük sorunlardan biri olduğuna vurgu yapan Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı S. Emre Gencer, “Dezenflasyon sürecinde kredi faizleri olağanüstü yüksek seyrederken, Türk lirası da reel olarak değerlenmeye devam etmektedir. Yapılan açıklamalardan, bu politikanın bir süre daha devam edeceğini anlıyoruz. Bu durumun maliyetlerimizi artırdığı ve bilançolarımızda hasara neden olduğu kuşkusuzdur. Tam da bu dönemde, en çok ihtiyaç duyduğumuz uygun koşullu yatırım kredilerine erişemiyoruz” dedi.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı’ndan sektörün yeterince yararlanamadığını belirten Gencer, proje bazlı teşvik sistemi kapsamındaki yatırımlar için alternatif bir faiz indirimi modellerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Gencer, reeskont kredilerinde yapılan faiz indiriminin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Reeskont kredilerinin faizlerinin, politika faizindeki son indirime paralel olarak bu ay da düşürülmeye devam edilmesini bekliyoruz” diye konuştu. Gencer, yatırım teşvik sisteminin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Mevcut yatırım teşvik sistemimizi doğrudan destek unsurlarına dayalı daha etkin bir yapıya kavuşturmamız gerektiği kanaatindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir sektör toplantısında yeni teşvik sisteminin kısa süre içerisinde açıklanacağını beyan etmiştir. Yeni teşvik sisteminin, bu konudaki beklentilerimizi karşılayacağını ümit ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Yerli Malı Tebliği önemli bir adım ancak düzenlemeler gerekebilir”

Yeni Yerli Malı Tebliği’nin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceğini hatırlatan Gencer, ithal makinelere yerli malı belgesi verilmesini önleyecek düzenlemelerin önemine dikkat çekti. Ancak, küresel ölçekte ihracat yapan firmaların bazı belgelere erişim konusunda sıkıntı yaşayabileceğine vurgu yaparak, “Yerli malı belgelerinin kolaylaştırılmış prosedürlerle verilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalı” dedi. Türkiye’nin son iki yıldır finansal istikrarı sağlamak için dezenfl asyon politikası izlediğini hatırlatan Gencer, “Biz ülkemize güveniyoruz ve önümüzdeki günlerde programın üretim ve ihracatı destekleme amacıyla güçlü adımlar atılacağına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Çin menşeli makinelere ilave gümrük vergisi getirilmeli”

Uzun yıllar ortalama yüzde 10’a yakın büyüyen makine sektörünün geçtiğimiz yıl yatay bir seyir izlediğini hatırlatan Emre Gencer, Çin’den yapılan dampingli makine ithalatı ve yurt içi yatırımlardaki daralmanın sektöre olumsuz yansıdığını söyledi. “Olumsuz dış talep koşullarının hâlâ devam ediyor olması, sektörümüz açısından bu yılın da sıkıntılı geçeceğini işaret etmektedir” diyen Gencer, ABD’nin uluslararası ticaret sistemindeki dengeleri değiştiren politikalarına da işaret ederek, “ABD ve AB arasındaki müttefiklik ilişkisinin sona ermesi süreci başlamış durumda. Bu, Türkiye için yeni fırsatlar yaratabilir. Nitekim Avrupa’nın Türkiye’nin askeri gücü ve imalat sanayi potansiyeline ihtiyaç duyacağı yönünde Avrupa kamuoyunda yoğun tartışmaların başladığına şahit oluyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Gencer, ABD’nin Çin’e yönelik ek gümrük vergileri nedeniyle Çinli firmaların alternatif pazarlara yöneleceğini, bunun Türkiye’yi olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Çin’den yapılan dampingli makine ithalatının sektör üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Gencer, “İç pazar dengelerimizin daha fazla bozulmasını engellemek amacıyla, Çin menşeli makinelere bağlı tarife oranı üzerinde ilave gümrük vergisi uygulanmaya başlanmalıdır” diye konuştu.

Gencer ayrıca, teknik mevzuata uygun olmayan, düşük kaliteli ithal makinelerin piyasada yarattığı risklere karşı daha sıkı piyasa gözetimi ve denetimi talep ettiklerini belirtti.