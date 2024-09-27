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Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını düşürdü

Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını bugünden itibaren 50 baz puan düşürdüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını düşürdü
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PBoC'den yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranlarının bugünden itibaren yüzde 0,5 oranında azaltılacağı belirtildi.

Piyasaya yeterli nakit sağlanması amaçlanan kararın, 1 trilyon yuanlık (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakması bekleniyor.

Çin'de her finans kuruluşu için ayrı zorunlu karşılık oranı uygulanırken, kararın ardından zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 6,6'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında en son 5 Şubat'ta 50 baz puan indirime gitmişti. Banka, 2022 ve 2023'te ikişer kez 25 baz puanlık indirimler yapmıştı.

Ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler

Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, 24 Eylül'de ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler kapsamında zorunlu karşılık oranlarının 50 baz puan düşürüleceğini duyurmuştu. Pan, ayrıca, piyasadaki likidite durumuna bağlı olarak yıl içinde zorunlu karşılık oranlarında 25 ila 50 baz puanlık ilave indirime gidebileceklerini de vurgulamıştı.

Öte yandan PBoC, piyasaya kısa vadeli nakit aktarmasının en önemli aracı olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e çekmiş, ödeme sürecindeki konut kredilerinin faizlerinde yüzde 0,5 indirim yapılacağını bildirmişti.

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