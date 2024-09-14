Çin'de iç talepteki zayıflığın olumsuz etkisi sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ağustos 2024 ve yılın ilk 8 ayına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Tüketimin ve iç talebin göstergesi kabul edilen perakende satışlar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarken temmuzdaki yüzde 2,7'lik artışın gerisinde kaldı.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,82 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı ancak temmuzdaki yüzde 5,1'lik yükselişin altına düştü.

Gayrimenkul yatırımlarındaki gerileme sürüyor

Öte yandan gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sabit sermaye yatırımlarını aşağı çekmeye devam etti.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış kaydederken ilk 7 aydaki yüzde 3,6'lık yükselişin gerisinde kaldı.

Sabit sermaye yatırımları içinde gayrimenkul yatırımları ilk 8 ayda yüzde 10,2 azalarak iki yıldır devam eden düşüşünü sürdürdü.

İşsizlik

Kentlerdeki işsizlik oranı ağustosta, önceki aya kıyasla göre 0,1 puan artarak yüzde 5,3 oldu.

UİB, Çin ekonomisindeki kırılganlığın işareti olarak uzun süredir yüksek seyrettiği bilinen genç işsizlik rakamlarını bu ay da açıklamadı.