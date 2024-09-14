Dünyanın en zengin ikinci kişisi kısa süreliğine değişti!

CNBC-e'nin haberine göre, Oracle 2021'den bu yana borsadaki en iyi haftasını geçirdi. Bu da Başkan Larry Ellison’ın net servetine yaradı. Larry Ellison kısa süreliğine de olsa Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’un önüne geçti ve dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Serveti ise 204 milyar dolar

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre, Ellison’ın net serveti piyasanın açılışının hemen ardından 208,4 milyar dolara ulaştı, ardından 197 milyar dolara düştü. Yıllar boyunca dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanını ara ara elinde bulunduran Bezos'un serveti ise 204 milyar dolar. Tesla CEO’su Elon Musk, 252 milyar dolarla halen zirvede bulunuyor.

Oracle hisseleri, şirketin 2026 mali yılı için gelir tahminini yükseltmesi ve 2029 mali yılına kadar iyimser bir öngörü sunmasının ardından 162,03 dolardan hafif bir yükselişle kapandı.

Larry Ellison kısa süreliğine dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Hisseler, şirketin beklentileri aşan çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından Salı günü yüzde 11 yükseldi. Oracle hisseleri yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor ve bu yıl %54 artışla, büyük sermayeli teknoloji hisseleri arasında yalnızca yapay zeka çip üreticisi Nvidia'nın (bu yıl %141 artış gösterdi) gerisinde kaldı.

Oracle'ı 1977'de kuran Ellison, bu yükselişten en çok fayda sağlayan kişi oldu. Şirketin en büyük hissedarı olan Ellison, mevcut hisselerin yaklaşık yüzde 40'ına sahip. Şirketin son yıllardaki canlanması, bulut altyapısındaki gelişen konumu ve bulut veritabanlarının artan benimsenmesiyle ivme kazandı.

60 yaşındaki Bezos ve 80 yaşındaki Ellison, şirketlerinin yeni bir ortaklık kurmasından üç gün sonra dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanı için yarışıyor. Pazartesi günü Oracle, veritabanı yazılımının AWS müşterileri tarafından Amazon veri merkezlerinde Oracle donanımı üzerinde kullanılabilir hale geleceğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl boyunca Oracle, diğer iki önde gelen bulut altyapı şirketi olan Microsoft ve Google ile benzer ortaklıklar da kurdu. Ellison, bu haftaki kazanç çağrısında Oracle'ın artık bulut ve geleneksel veri merkezlerinde güçlü bir konuma sahip olduğunu söyledi.