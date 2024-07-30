Çin’in tüketimi azaldı; Asya çeliği destek bulamıyor

Evrim Küçük

Küresel çelik tüketiminin merkez üssü Çin’de azalan kullanım ve değişen ticari eğilimler Asya’da çelik fiyatlarının temmuz-eylül dönemini kapsayan 3’üncü çeyrekte baskı hissetmesine neden olacak.

Asya’da sıcak haddelenmiş rulo fiyatlarının üçüncü çeyrekte dar bir aralıkta kalması bekleniyor. Çin’in hem iç piyasada zayıf talep yaşaması hem de ihracat pazarlarında Japon ve Güney Koreli üreticilerle daha fazla rekabet etmesi fiyatları aşağı yönlü etkiliyor.

Çin’in çelik talebi geçen yılın altında kalacak

Yılın ilk yarısında Çin’deki görünür çelik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.3 azaldı. Çin Demir ve Çelik Birliği'nin (CISA) baş ekonomisti Wang Yingsheng altı ayda bir düzenlenen Mysteel konferansında yaptığı açıklamaya göre, Çin'deki çelik tüketiminin bu yıl yaklaşık 900 milyon tona düşmesi ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca bu seviyede kalması bekleniyor. Tahminlerine göre, ülkenin 2024'teki toplam görünür çelik tüketiminin 910 milyon tonu aşması veya 900 milyon tonun altına düşmesi pek olası değil. Ancak, 2023 için kaydedilen 933. 4 milyon tondan kesinlikle düşük kalacak.

HRC fiyatları nisandan bu yana %9 düştü

Çin’de HRC fiyatları Nisan’dan bu yana yüzde 9’den fazla düşerek ton başına 3.500 yuana geriledi. Piyasa kaynaklarına göre, Çin’de yerel çelik fiyatlarının, zayıf talep, nispeten güçlü üretim ve ekonomi politikalarının talebe sınırlı destek sağlayacağı beklentileri nedeniyle düşük seviyelerde dalgalanmaya devam etmesi bekleniyor.

İhracatta Japonya ve Güney Kore ile rekabet

Çin HRC ihracatı için de rekabet ediyor, ancak aynı zamanda hedef pazarlar olan Japonya ve Güney Kore’yi kaybediyor. Bu çeyreğin başında Çin’deki fabrikalar, Japon rakiplerine göre göre ton başına 10 dolar düşük FOB fiyat veriyordu ancak piyasa katılımcılarının S&P Platts’e yaptığı açıklamaya göre fiyat farkı kapanıyor. Platts tarafından yapılan değerlendirmeye göre Çin SS400 HRC fiyatı geçen hafta ton başına 500 dolar FOB seviyesine indi. Bu arada en önemli ithalatçılarından Hindistan’da Vietnam’ın varlığının artması da fiyat rekabetini kızıştırıyor. Vietnam merkezli çelik üreticisi Formosa Ha Tinh Steel, HRC için güncellenmiş BIS sertifikasını alarak, ithalat vergisi olmayan Hindistan’da fiyatlarını daha rekabetçi hale getirdi.

Çin’in bu yılki ihracatı 95 milyon tona çıkabilir!

Çin’in nihai mamul ihracatı artmaya devam ediyor ve bu durum iç talebin yüksek üretim hacimlerini karşılayamadığını gösteriyor. Commodity Insights'ın metaller ve madencilik alanında kıdemli analisti Paul Bartholomew, "Bunun sonucunda geçen yıl yaklaşık 91 milyon ton olan çelik ihracatının bu yıl yaklaşık 95 milyon ton olabileceğini düşünüyoruz” diyor. Çinli çelik şirketleri, Ocak- Haziran 2024 döneminde çelik ihracatını, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artırarak 53.4 milyon tona çıkardı.

Bu arada Çin’deki çelik tüketimi ve üretiminin yapısı değişti. Bu nedenle, gayrimenkul ve altyapı dahil olmak üzere inşaat sektörünün çelik tüketimindeki payı 2021’den bu yana sürekli olarak azalarak geçen yıl yüzde 52’ye ulaştı. Aynı zamanda, sanayi sektöründen 2020’deki yüzde 42’ye kıyasla 2023’te yüzde 48’e yükseldi.