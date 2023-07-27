Çinli Great Wall ve Skywell, yatırım için Türkiye'de

AYSEL YÜCEL

Çinli otomotiv markaları Great Wall ve Skywell, Türkiye’de üretim yapmak için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile masada. Great Wall, Avrupa'da üretim planları doğrultusunda Türkiye'yi güçlü bir seçenek olarak değerlendirirken, Skywell ise bu pazarda ilk etapta batarya üretmeyi hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada otomotivde yeni yatırımlar çekmek üzere sıcak görüşmeler yürütüldüğünü, özellikle Çinli firmalardan ilgi gördüklerini açıklamıştı. “Yıl bitmeden bunlardan en az birinin yatırım kararını duyurmasını bekliyoruz. Özellikle elektrikli araç üretimine yönelik ilgi var” diyen Kacır, hangi markalarla görüşme halinde olduklarını ise açıklamamıştı.

EKONOMİ gazetesi olarak bu görüşmelerin ayrıntılarına ulaştık. İlk olarak sanayi çevrelerinden edindiğimiz bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Çinli otomotivciler Great Wall ve Skywell ile görüşmelerde önemli bir aşamaya geldi, yatırımın yerinden teşvik koşullarına kadar birçok konu değerlendirildi. Great Wall ve Skywell’e yakın kaynaklar da sanayicilerden edindiğimiz bilgileri teyit ederken, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi bu hafta başında ‘Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu’ kapsamında Çin’e yaptığı seyahat sırasında da bu markaların genel merkezlerini ziyaret ettiği bilgisini verdi.

Chery’nin performansı etkili oldu

Great Wall Motor Company Limited (GWM), otomotiv sektöründe SUV, otomobil ve Pick-Up olmak üzere üç farklı segmentte üretim yapıyor. 2003'te Hong Kong Borsası'na ve 2011'de Şanghay Borsası'na kote olan grubun 2018'in sonunda varlıkları 111,8 milyar yuana ulaştı. Dünya çapında 60 bine yakın çalışanı olan şirket Grup, HAVAL, WEY, ORA ve GWM dört markaya sahip. Marka henüz Türkiye’de satış yapmıyor. Edindiğimiz bilgiye göre, Great Wall’un Türkiye’ye yatırım Çinli otomotiv markası Chery’nin Türkiye’de kısa sürede yüksek satış adetlerine ulaşması etkili olmuş. Chery, yaklaşık üç ay gibi kısa bir sürede Türkiye’de 10 bine yakın araç sattı.

Skywell önce baratya üretecek

Ulu Motor distribütörlüğünde Mart 2022 Türkiye’ye elektrikli araçlarıyla yılında giriş yapan ve bu yıl 3 bine yakın araç satış hedefi olan Skywell, Türkiye’de yatırımın ilk adımı olarak batarya üretmeyi planlıyor. Bu yatırımın kesinleşmesine yüzde 80 gözüyle bakılırken, markaya yakın kaynaklardan şu bilgileri aldık: “Skywell, ilk etapta Türkiye’de batarya üretmeyi planlıyor. Orta vadede araç üretim planı da var. Böylece, 8 dakikada 500 km şarj eden araçlar ilk defa Türkiye'de üretilmiş olacak ve bu yerli mühendislerle birlikte yapılacak.” 2000 yılında kurulan Nanjing Jinlong Bus Manufacturing Co., Ltd isimli firmasıyla araç üretimine başlayan Çin’in önde gelen elektrikli ev aletleri ve elektronik cihaz üreticisi SKYWORTH, 2011 yılından itibaren yeni enerjili araç üretmeye başlamıştı. Günümüzde Skywell araçları ABD, Meksika, Kanada, Güney Amerika, Avusturya, Almanya, Romanya, Filistin, İsrail, Ürdün ve Türkiye gibi birçok ülkede satılıyor.

Diğer yandan, Chery de geçtiğimiz aylarda Türkiye'de üretim yapma konusuna sıcak baktığını belirtmişti. Ancak bu konuda pratiğe dökülmüş bir gelişme henüz yok. Satış tarafında ise Çinli markaların Türkiye pazarına girme atapı sürüyor. Chery, BYD, Skywell, Leapmotor ve Maxus gibi markalardan sonra son olarak geçen hafta Voyah, araçlarını Türkiye yollarına çıkarmak için harekete geçmişti.

Manisa’daki ‘Volkswagen’ arazisi önerildi

Great Wall ve Skywell, görüşmelerin önemli bir aşamaya gelirken, bakanlık bu markalara yatırım için Alman Volkswagen’e (VW) tahsis edilen, ancak şirketin yatırım yapmaktan vazgeçtiği Manisa’daki araziyi önerdi. VW’nin Türkiye’de fabrika yatırımından vazgeçmesinin ardından bu arazi, yabancı bir ortakla Türkiye’de batarya fabrikası kurmaya hazırlanan Koç grubuna gösterilmişti. Ancak Koç Grubu son anda lojistik olarak daha avantajlı gördüğü Ankara’ya yatırım yapma kararı almıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da geçtiğimiz günlerde “Yeni dönemde Türkiye’de elektrikli, hibrit yeni nesil araçlar üretmeyi planlayan bu firmaların sadece Marmara’yı değil Manisa gibi şehirleri de tercih edebileceğini kaydeden Kacır, “Mesela Volkswagen yanlış yaptı, Manisa’yı kaçırdı. Umarım yanlışlarını tespit edip yeniden değerlendirme yaparlar. Gelmek isteyen için orası hazır duruyor, potansiyel bir adres” açıklamasını yapmıştı.