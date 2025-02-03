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Citi'den TCMB için faiz tahmini

Citi ekonomistleri, Ocak enflasyonunun beklentileri aşmasına rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında faiz indirimine gitmesinin hâlâ mümkün olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Citi'den TCMB için faiz tahmini
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Citi ekonomistleri Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında faiz indirmesinin mümkün olduğu görüşünde.

Citi ekonomistleri notlarında, “Bugüne kadarki gelişmeler bize TCMB’nin reel efektif döviz kuru bazlı dezenflasyon stratejisine devam edeceğini gösteriyor. Bize göre, aylık enflasyon verileri (beklentilerle birlikte), ekonomik faaliyetin hızı, rezerv birikimi ve yurt içi yerleşiklerin portföy tercihleri piyasa algısının şekillenmesinde önemli rol oynayacak” denildi.

Raporda “Ayrıca, politika yapıcıların durgunluğu önlemek için daha destekleyici bir duruşu tercih etme olasılığının ve yıl ortasına kadar yeni bir asgari ücret artışının TL cinsinden varlıklara olan iştahı etkileyebilecek önemli faktörler arasında olduğuna inanıyoruz” değerlendirmeleri yer aldı.

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