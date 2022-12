Çok kazandıran yabancı hisse ve tahvil fonlarının portföyü

Barış ERKAYA / BORSA ANALİZ



Yabancı hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonlarına yatırım yapan menkul kıymet yatırım fonlarında aylık getiriler yüzde 13’ler kadar ulaştı. Peki dünyanın öbür ucunda hiç duymadığınız yüzlerce şirkete yatırım yapan ve profesyonellerin yönettiği bu fonların portföylerinde hangi hisse senetleri veya tahviller var? İşte en çok kazandıran ve yabancı varlık taşıyan 10 fonun portföylerindeki varlıklar.

Son zamanlarda hep hisse senedi konuşuyoruz ama şu sıralar bir kısım yatırımcının derdi oldukça büyük. Portföyünün bir bölümünü dolar bazlı tutmaya çalışanlar için zor günler. Kur korumalı mevduatta getiri kalmadı. Doların yönünün ne olacağı konusunda ise hiç kimsenin bir fikri yok. Hal böyle olunca yumurtaları ayrı sepetlere koyma işi cidden sıkıntıya düşüyor. TL bazlı enstrümanlarda (hisse senedi, TL mevduat, TL içerikli yatırım fonu veya tahvil vs) paranız var. Fakat uzun süredir baskı altında olan doların veya Euro’nun riskini de almak istemiyorsanız o zaman biraz başka seçeneklere de bakmak gerekiyor belki de. En azından döviz riskini de satın alabileceğiniz, üstelik de profesyonellere emanet edebileceğiniz, hatta belki de işler tersine dönerse belki de doların ilerleyen dönemdeki potansiyel getirisinin devede kulak kalabileceği türden yatırımlar.

Döviz bazlı yatırım alternatifi

Menkul kıymet yatırım fonlarının yabancı son 1 aylık getirilerini incelediğimizde son 1 ayda yabancı hisse senedi ve borçlanma araçları fonlarının ciddi getiriler ortaya koyarak aslında hem döviz bazlı bir yatırım alternatifi hem de yüksek getiri ortaya koyduğunu fark ettik. Borsa İstanbul’da yüksek getirilerin bir süre daha devam edebileceğini düşünenler de çok. Buna karşılık artık birçok hisse senedinde riskli fiyatlara ulaşıldığını düşünenler de az değil. Öyleyse belki de hisse senedi veya tahvil bazlı yatırımları belki de ülke sınırlarının içinde tutmayıp portföy çeşitlendirmek de bir seçenek olabilir.

Bir ayda getirileri yüzde 13’leri buldu

Son 1 ayda yabancı hisse senedi, borçlanma aracı veya yatırım fonlarına yatırım yapan menkul kıymet yatırım fonlarının getirileri yüzde 13’leri buldu. Yakından incelediğimizde getiri açısından zirvede Ak Portföy’ün Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu yer aldı. Onu yine Ak Portföy’ün Avrupa Hisse Senedi Fonu izlerken, getiride üçüncülüğü alan İstanbul Portföy’ün Gelişmekte Olan Piyasalar Borçlanma Araçları Fonu yani bir Eurobond fonu elde etti.

Türk fonlarının portföylerinde ne var?

İşte son 1 ayda en çok kazandıran yabancı varlık içerikli menkul kıymet yatırım fonlarının portföylerinde yer alan şirketleri, tahvilleri veya yatırım fonlarını tek tek inceledik. Tesla, Netflix, PayPal, Uber gibi aslında çok tanıdık şirketlerin yanında yarı iletken, hidrojen yakıtı, enerji depolama teknolojileri, yeni nesil teknolojik enerji üretimi, veri analitiği, sağlık teknolojileri, aşı, genetik araştırmaları gibi birçok alanda faaliyet gösteren ve belki de adını duymadığınız şirketlerin Türk fonların portföylerinde olduğunu göreceksiniz. Okudukça fark edeceksiniz ki fonlar arasında tercih yapmaktansa belki de bir yabancı varlıklara yatırım yapan fonlardan bir sepet oluşturmak dünyada binlerce şirkete aynı anda yatırım yapma imkanı bile sağlayabilir.

Not: Portföyler fonların son bildirdiği veriler olan Ekim 2022 tarihindeki durumu göstermektedir. İşte ilginç verilerden biri. Kosta Rika, Ekvador, Brezilya, Belarus, Arjantin, Gana gibi ülkelerin eurobondlarından elde edilen dolar bazlı getiri de yükselen faiz ve enflasyon ortamında fon getirilerini aylık bazda Türkiye’de sıradan bir yatırım aracından elde edilecek getirinin misli misli üzerinde kılabiliyor. Hem döviz yatırımını hem de faiz getirisini, aynı zamanda bonoların fiyat artışlarında satış yaparak fiyat getirisini sunabilen türde bir yatırım aracı.

FONLARDA HANGİ ŞİRKETLER BULUNUYOR?

* AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Northland Power, Orsted, Vestas Wind Systems, Xinyi Solar, Encavis AG, Energiekontor AG, Grenergy Renovables, Nordex, Verbio Bioenergy, Scatec ASA, PowerCell Sweden, Advanced Energy Industries (yarı iletken şirketi), Enphase Energy, First Solar, Microchip US, Sunnova Energy, Plug Power (Hidrojen yakıtı), Shoals Technologies, Solaredge Technologies

* İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kosta Rika, Brezilya, Ukrayna, Sri Lanka, Senegal, Arjantin, Belarus, Gana devletlerinin eurobondları, Petroleos Mexicanos ve Nostrum Oil&Gas Finance tahvilleri

* AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

ABB Ltd, Richemont, Nestle, Novartis, Roche, UBS Group, Zurich Insurance, Novo, Covestro, Adyen, Air Liquide, Airbus, Allianz, BASF, Bayer, BNP Paribas, Vinci, Deutsche Post, Deutsche Telecom, Eurapi, Essilor Luxottica, Enel, Iberdrola, Kering, Linde Plc, Daimler AG, LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), Oreal, Prosus, Hermes, Sanofi , Banco Santander, SAP, Siemens, Schneider Electric, Total, Astrazeneca, BP, Glencore, GlaxoSmithKline, HSBC Holdings National Grid, RELX Group, Rio Tinto, Reckitt Benckiser.

* AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ FONU

Tencent Holdings, SAP, Apple, Amazon, Alibaba Group, Baidu, Salesforce, Cisco, Google, IBM, Intel, Microsoft, Netfl ix, Nvidia, Paypal, Qualcom, Samsung, Tesla, Taiwan Semiconductor

* INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ HİSSE SENEDİ FONU

Bayer, Carrefour, AXA, Arcelor Mittal, Renault, Unilever, VW, Apple, Advanced Micro Devices, Alibaba Group Holdings, Samsung, Bristol Myers, Berkshire Hataway, Anheuser, Salesforce, Dupont, Walt Disney Company, DOW Inc, Enbridge Inc, General Electric, Gilead Science Inc, GAP Inc, D-Market Electronic, HSBC Bank, IBM,Intel, Johnson & Johnson, Lukoil, 3M, Microsoft, Micron Tech., Novartis, Gazprom, Paypal, Qualcom, SEA Ltd, Tencent Holdings, UBS Group, Vale SA-SP ADR, Viatris Inc., Verizon, Wells Fargo, Wall Mart

*AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Goldman Sachs, Softbank, Ukrayna Hükümeti, Navient Corp., Unicredit, Vedanta Resources, Deutschebank, Agile Group, YPF Sociedad Anonima, Bombardier, Uber Technologies, Jaguar Land Rover Automotive, Ekvador Cumhuriyeti, Frontera Energy Group, Eskom Holdings, Mısır Arap Cumhuriyeti, Arjantin, Eldorado Corp., Frontier Communications, Braskem Idesa, Nijerya, Telecom Italia, Brezilya, Buenos Aires şehri, Ecopetrol, Petroleos Mexicanos, Petrobras özel sektör ve hükümetlerine ait Eurobond ve Euro tahviller

* GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU

Alibaba Group Holdings, Baidu, Invesco China Technolgy ETF, Blackrock iShares Digitalisation UCITS ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, iShares Cybersecurity and Tech ETF, iShares Global Tech ETF, iShares U.S. Technology ETF, iShares Digital Security UCITS ETF, Invesco NASDAQ Internet ETF, iShares Automation & Robotics UCITS ETF, iShares Semicondutor ETF, Vanguard Information Technology ETF, Technology Select Sector SPDR Fund, SPDR S&P Semiconductor ETF, iShares Exponential Technologies ETF

*YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU

Apple, Airbnb, Adobe, Analog Devices, ADP, Autodesk, American Electric Power Comp., Align Tech., Applied Materials, Advanced Micro Devices, Amgen, Amazon, ANSYS, ASML Holding, Activison, Broadcom, Astrazeneca, Alibaba Group Holdings, Baidu, Biogen, Booking.com, BioMarin Pharma, Bristol-Myers Squibb Company, BionTech, Cadence Design Systems, Constellation Energy, Charter Communications, Comcast Corp, Costco, Copart, CrowdStrike Holdings, Cisco, Costar Group, CSX Corp., Cintas Corp., Cognizant Technology Solutions, Datadog, Dollar Tree Stores, Docusign, Dexcom, Electronic Arts, eBay, Exelon, Fastenal, Fiserv, Fortinet, Gilead Science, Google, Honeywell, IDEXX, Illumina, Intel, Intuit, Intuitive Surgical, JD.COM, Keurig Dr Pepper, Kraft Heinz, KLA Tencor, Lucid Group, Lam Research, Lululemon Athletica, Marriott, Microchip Technology, Mondelez, MercadoLibre, Meta Platform (Facebook), Monster Beverage, Moderna, Mervell Tech, Microsoft, Match Group, Micron Tech, Netfl ix, Netease.com, NVIDIA, NXP Semi., Ocado Group, Okta, O’Reilly Automotive, Palo Alto, Paychex, PACCAR, Pinduoduo, PepsiCO, Paypal, Qualcomm, Regeneron Pharma., Ross Stores, SAP, Starbucks, Seagen, Sirius XM Holdings, Synopsys, Splunk, Skyworks Solutions, Atlassian Corp., Tencent Music Entertainment, T-Mobile, TeamViewer, Tesla, Take- Two Interactive Soft., Texas Instrument, Verisk Analytics, VeriSign, Vertex Pharma., Wallgreens Boots, Workday, Xcel Energy, Zoom Video, ZscallerARK Innovation ETF, Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sh, Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

* AK PORTFÖY SAĞLIK YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Novartis, Roche, Fresenius, Grifols SA, Astrazeneca, Medtronic, Merck, MRNA US, Boston Scientifi c Corp., Centene Corp., Dexcom, Elanco Animal Health, Horizon Therapeutics, Incyte Corp., Eli Lilly, Pfi zer, Teladoc, Vertex Pharma., Zimmer

* AZİMUT PORTFÖY YABANCI BORSA YATIRIM FONU FON SEPETİ FONU

Perth Mint Physical Gold ETF, SPDR Gold Shares, iShares Gold Trust, Powershares Aerospace& Defense Portfolio ETF, Aberdeen Standar Physical Platinum Shares, Physical Swiss Gold Shares, Eenergy Select Sector SPDR Fund, Technology Select Sector SPDR Fund, Healthcare Select Sector SPDR Fund