Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim yetkisini kullanacak mı? MTV'de indirim sinyali

Yeniden Değerleme Oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Buna göre vergi, harç ve cezalar 1 Ocak 2025'ten itibaren bu oranda zamlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim yetkisi var

Cnbc-e'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 80 kadar indirim yetkisi bulunuyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanmazsa MTV tutarları yüzde 43,93 oranında artacak. Erdoğan indirim yetkisini yüzde 50 oranında kullanırsa MTV artış oranı yaklaşık yüzde 22 olarak belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV artış oranında indirim yetkisini aralık ayı sonuna kadar kullanabiliyor.

Yılmaz: MTV oranı için çalışma yapılacak

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim yetkisini kullanacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklama geldi. NTV'ye konuşan Yılmaz, MTV oranında indirim yapılıp yapılmayacağına yönelik olarak "Kamunun gelir ihtiyacı var, diğer taraftan dezenflasyon politikasına destek boyutu var. Bir değerlendirme yapılacaktır, dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergilenecektir. Çalışmalar bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Erdoğan yetkisini 2023'te kullanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında yüzde 122,93 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'nı MTV için yüzde 61,5'e indirmişti. Erdoğan 2024 için yüzde 58,46 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'nda ise değişikliğe gitmemişti.

Oranlar değişmezse MTV ne olacak?

Yeniden Değerleme Oranı değişmezse yeni yıl ile birlikte en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 347 liradan 499,44 liraya, en yüksek MTV ise 160.285 liradan 230.698,2 liraya yükselecek.