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Dağdan topladıkları zeytin fidanlarını aşılayıp verimi yüksek zeytin ağacı ortaya çıkardılar

Adana’nın Kozan ilçesinde 25 yıl önce hobi olarak dağdan zeytin fidanı toplayıp aşılayarak kuraklığa dayanıklı verimi yüksek zeytin ağacı ortaya çıkartan Abdullah Kaya ve Hatice Kaya bu zeytini gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor.

Haber Merkezi
İHA
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Dağdan topladıkları zeytin fidanlarını aşılayıp verimi yüksek zeytin ağacı ortaya çıkardılar
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48 yıldır evli olan ve 25 yıldır bölgenin asırlar boyu yaşam sürdüren ata zeytinlerini gelecek nesillere miras bırakmak için üretim yapan Abdullah Kaya, "25 yıldır üretim yapıyoruz. Bizim ürettiğimiz zeytin dağlarda ata zeytini dediğimiz zeytin ağaçlarına çekirdekten üretim yapıyoruz. Bu zeytinlerin özelliği bölgeye özgü Ağlıboğaz, Tarsus zeytini dediğimiz ve yağ oranı yüzde 40 olan bir zeytin türü. 1 fidan 4 yılda yetişiyor. 2 yıl çekirdekten büyümesi 2 yıl aşı sonrası bakımı yapılıyor. Dağdan tek tek toplanıyor. Artık bulmakta zorlanıyoruz. Anaç ağaçları dağlarda bulmakta da zorlanıyoruz. Belki 5 seneye kadar üretimi de yapamayacağız" dedi.

"Fidanlar, bebek gibi bakım istiyor"

Hobi olarak başladıkları üretimin gelecek için devam ettirdiklerini aktaran Hatice Kaya ise, "Bu zeytin kuraklıkta öncü. Uzun ömrü çekirdekte saklı. Bir fidan yıllarımızı alıyor. En az 4 yılımızı alıyor. Çekirdekten tek tek binlerce fidan üretiyoruz. Bu yıllar arıyor. Dağlardan tek tek anaç delice zeytin buluyor, bunu köklendirme ve çekirdekten önce büyütüyoruz ardından bölgenin zeytini olan Ağlıboğaz zeytini, Tarsuz zeytini ve türleri işle aşılama yapıyoruz. Binlerce fidan ürettik ve şu an 4 bin fidan var ürettiğimiz, bebek gibi bir bakım istiyor" diye konuştu.

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