Demir ve demir dışı metaller ihracatı ilk 2 ayda 2 milyar doları aştı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ocak-şubat dönemi ihracat verilerini açıkladı.

Ocakta 1,05 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren demir ve demir dışı sektörü, geçen ay da 1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Böylece yılın ilk 2 ayında demir ve demir dışı metaller sektörü, 2 milyar doları aşkın ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller, genel ihracattan yüzde 6,1 pay alırken, sanayide en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör oldu.

İhracat verilerini değerlendiren İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün 2023'te ihracata geçen yıla göre düşüşle başladığını, bu durumu tam tersine çevirmek için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi. Sektörün Ocak-Şubat 2023'te birim ihraç fiyatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,82 artışla kilogram başına 4,78 dolara ulaştığına dikkat çeken Tecdelioğlu, “Sektörümüzün ihracatı aynı dönemde miktar olarak 276,4 bin ton seviyelerine geldi. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz bölge olan AB ülkelerine ihracatımız geçen ay itibarıyla 558,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubatta sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 137,8 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 74,1 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 50,3 milyon dolar ihracat ile ABD üçüncü oldu.” şeklinde konuştu.

Alüminyum değer bazında ilk sırada yer aldı

Tamamlayıcı sektörlerde alüminyumun zirvedeki yerini koruduğunu aktaran Tecdelioğlu, geçen ay alüminyum ürün grubunun 393 milyon dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Alüminyum sektörünü, 205,1 milyon dolar ile demir çelik mamulleri, 187,6 milyon dolar ile metal eşya ve 186,1 milyon dolar ile bakır ürün gruplarının takip ettiğini belirten Tecdelioğlu, "Tamamlayıcı sektörümüzde ihracatımızı artırmaya, genel ihracatımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.