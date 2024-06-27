DenizBank Genel Müdürü Ateş: İzmir’deki olayı denetimlerimizle ortaya çıkardık

Hakan Ateş, DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddialarına ilişkin, “Bankada şu ana kadarki incelemelerimizde bir borç-alacak kaydına rastlayamadık, bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber teftiş kurulumuz inceliyor. Eminim birkaç güne daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hamburg’da gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında, Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddialarına ilişkin soruları yanıtlayan Ateş, 2002’de satın aldıkları Tarişbank’ın çalışanlarının yüzde 90’ından fazlasıyla yollarına devam ettiklerini, Hatice Ö’nün de bir Tarişbank çalışanı olduğunu hatırlattı.

Hatice Ö.’nün “Annesi ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle borçlu olduğunu” söylediğini öğrendiklerini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

“Şu ana kadarki incelemelerde henüz Bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Savcılığa, mali polise bilgi verdik. Kara para yönünden araştırılması da gerekiyor. Aynı inceleme sürecini önceki olayda da yapmıştık.

Biz zaten ilk bu olay çıktığında (Seçil Erzan olayı) ilk 2-3 saatlik araştırmamız sonucu, müştekilerin verdikleri paralarla ilgili de kameralarımızda bir kayda ya da borç-alacak kaydına rastlamadığımız için zaten bunun bir saadet zinciri olduğu hissiyatı başta uyanmıştı. Sonraki derinlemesine araştırmalarımıza göre, gerek BDDK gerek savcılık gerekse bilirkişi bizi teyit etti. Mevcut olayda ise inceleme sürdüğü için henüz bir dolandırıcılık vakası mı ya da zimmet mi? Bir değerlendirmede bulunamıyorum . Fakat şunu söyleyebilirim ki sosyal medyaya yansıyan rakamlar ve iddialar tamamen hayal ürünü. Teftiş kurulumuzun bize ilettiği rakamlar ile söz konusu haberlerde yer alan rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Yine isimleri kullanılan iş insanları ile de herhangi bir bağlantı görülmemiş olup bunun da üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim.

Ateş, zimmet ve dolandırıcılık olaylarının dünyanın her yerinde olduğunu, bu nedenle bankaların milyon dolar primler ödeyerek bu tür zararlarını teminat altına aldığını, sigorta poliçeleri yaptırdığını anlattı.

“Bizim müfettişler tespit etti”

Hakan Ateş, şubelerde teftişlerin yılda bir kez, bazı şubelerde ise 2 yılda bir olabildiğini aktararak, diğer bankalarda da bu tür olaylar yaşandığını ifade etti. Ateş, “Biz biraz günah keçisi olduk. Bir çok bankada karşılaşılan benzer işlemler basında haber olarak yer bulmazken bizimle ilgili en küçük gelişme enteresan şekilde sosyal medyada yer buluyor.” dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde bir şube müdürünün elden para almayacağını, böyle bir yetkisi de bulunmadığını ifade eden Ateş, “Son olaydan sonra bankada denetimlerin sıkılaştığını, bunun sonucu olarak da daha sonraki dönemlerde ortaya çıkması muhtemel olan vakaların üst üste tespitini sağladı. Ateş, “Bir şeyler var ama ne olduğunu henüz tam biz de bilmiyoruz. Savcılığa bildirdik, iddiaları araştırıyoruz. Şube müdürünün ise şu anda hastanede olduğu bilgisi tarafımıza iletildi.” dedi.

Dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarından suç duyurusu

Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkında, iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladığı ancak topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.’nün parayı üçüncü kişilere gönderdiği öne sürülmüştü.

Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderirken, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan bu kişilerin şikayeti üzerine Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.