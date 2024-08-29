Denizde ihracat trafiği azalıyor!

AYSEL YÜCEL

Küresel ekonomideki durgunluğun Türkiye’nin dış ticaret taşımalarına etkisi derinleşiyor. EKONOMİ’ye konuşan denizcilik sektörü temsilcileri, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre, denizyolu ihracat taşımalarında önemli oranda bir düşüş olduğunu ifade etti.

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Uzuner, deniz taşımacılığında Akdeniz çanağında yük hareketinin diğer bölgelere göre daha durgun seyrettiğini belirterek, “Şu anda yük piyasası çok düşük seyrediyor. Yaz sezonundan bağımsız geçen yılın ağustos ayına göre de yük hacminde önemli bir düşüş gözlemliyoruz. Neredeyse yük çıkmıyor. Kuru yükte özellikle kazançlar işletme maliyetlerine yaklaştı. Savaş ve Kızıldeniz’de Husi’lerin saldırıları nedeniyle Kızıldeniz’e gemi yollayamıyoruz. Savaş bölgesine sigortasız giden gemilerin sigortaları yenilenmedi. Bu sebeple kimse o bölgelere gitmek istemiyor. Piyasa büyük bir durgunluk yaşıyor” dedi.

MSC Türkiye Genel Müdürü Barış Dilek, ihracat yüklerinde azalma olduğuna dikkat çekerken, Medkon Lines CEO'su Mahmut Işık da ağustos ayında denizyolunda ihracat taşıma hacimlerinin geçen yılın aynı ayına göre önemli oranda azaldığını belirterek, “Küresel piyasalardaki durgunluk maalesef ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Yük hacmindeki düşüşe bağlı olarak, navlundaki düşüşün süreceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

“Yük yok, ortalık yangın yeri”

Rif Line Türkiye Genel Müdürü Mehmet Serkan Erdem, gemi arzının arttığı bir dönemde yük hacminin azaldığına dikkat çekerek, “Ortalık yangın yeri, kimse gemisini tam dolduramıyor. Navlundaki düşüşün süreceğini düşünüyorum. Hatta daha iddialı söylüyorum ki, Shanghai –Cenova--İstanbul-İzmir- Barcelona hattında taşımalar bin dolar seviyesine kadar inebilir” dedi.

Buğdaya yönelik söylentiler, kosterciyi vurdu

Türk sahipli gemi filosunun önemli bir bölümünü oluşturan koster piyasası durgun bir ağustos ayı geçiriyor. Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkanı Hakan Çendik, Navis Gemi alım Satım Brokeri Engin Koçak, koster piyasalarındaki son gelişmeleri aktardı. Türkiye’nin buğday alım yasağını uzatabileceği yönündeki söylentilerin, Azov-Marmara arası 3 bin ton tahıl taşımalarını 23-24 dolar/ ton seviyesinden bir anda 21–22 dolar/ ton seviyesine düşürdüğüne dikkat çeken Koçak, şöyle devam etti: “Rostov- Marmara işleri 25-26 dolar/tondan 23-24 dolar/tona geriledi. Rostov-Mersin rotasında ise navlunlar geçen haftaki 43-44 dolar/tondan tekrar 41-42 dolar/ tona geriledi. İthalat yasağına rağmen bu taşımalar büyük oranda antrepoya stok hareketleriydi. Konvansiyonel kosterlerde hala bir değişiklik hala yok.”

Navlun, en fazla Uzakdoğu-Avrupa hattında düştü

Ekonomideki yavaşlamaya karşın gemi arzının artması, Drewry Dünya Konteyner Endeksi’nde düşüş hızlandırdı. Endeks geçen hafta 40’lık konteyner başına yüzde 2 düşüşle 5.319 dolara geriledi. Böylece son bir aydaki düşüş yüzde 10’u aştı. Drewry raporunda en fazla düşüş Uzakdoğu-Avrupa hattında oldu. Şangay- Cenova navlun endeksi geçen hafta yüzde 5 gerileyerek 6.788 dolara geriledi. Kuru yük piyasasında ise Baltık Kuru Yük Endeksi, (BDI) son iki ayda yaklaşık yüzde 20’ye düşüş göstererek, 1.762 puana geriledi.