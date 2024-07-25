Küresel konteyner navlun fiyatları 11 hafta sonra ilk kez geriledi
Küresel konteyner navlun fiyatlarında 11 hafta süren yükseliş, geride kalan bir haftalık dönemde yerini düşüşe bıraktı.
Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 25 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde %2 azaldı.
Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 5 bin 937 dolardan 5 bin 806 dolara indi.
Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı %268 oldu.
Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 886 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 777 doların bin 108 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.
Pandemi öncesinin 4 katı
Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların %309 yukarısında, pandemi dönemi gördüğü 10 bin 377 doların ise %44 aşağısında bulunuyor.
Shanghai-Rotterdam ve Rotterdam-Shanghai hatlarında navlun fiyatları küçük seviyelerde değişim gösterdi. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 8.267 dolardan 8.260 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 630 dolardan 627 dolara geldi.
Shanghai-Los Angeles hattı %5 düşüşle 7 bin 288 dolardan 6 bin 934 dolara düşerken, Los Angeles-Shanghai hattı sınırlı bir artışla 701 dolardan 706 dolara geldi.
Shanghai-New York hattında düşüş %4 oldu ve fiyatlar 9 bin 612 dolardan 9 bin 213 dolara indi. Ters yönde ise %4 artış yaşandı ve 710 dolardan 736 dolara çıkıldı.