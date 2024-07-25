Küresel konteyner navlun fiyatları 11 hafta sonra ilk kez geriledi

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 25 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde %2 azaldı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 5 bin 937 dolardan 5 bin 806 dolara indi.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı %268 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 886 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 777 doların bin 108 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Pandemi öncesinin 4 katı

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların %309 yukarısında, pandemi dönemi gördüğü 10 bin 377 doların ise %44 aşağısında bulunuyor.

Shanghai-Rotterdam ve Rotterdam-Shanghai hatlarında navlun fiyatları küçük seviyelerde değişim gösterdi. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 8.267 dolardan 8.260 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 630 dolardan 627 dolara geldi.

Shanghai-Los Angeles hattı %5 düşüşle 7 bin 288 dolardan 6 bin 934 dolara düşerken, Los Angeles-Shanghai hattı sınırlı bir artışla 701 dolardan 706 dolara geldi.

Shanghai-New York hattında düşüş %4 oldu ve fiyatlar 9 bin 612 dolardan 9 bin 213 dolara indi. Ters yönde ise %4 artış yaşandı ve 710 dolardan 736 dolara çıkıldı.