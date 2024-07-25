Afrika’ya ihracatın tam zamanı

ADANA / EKONOMI

AOSB evsahipliğinde 2blackdot Danışmanlık tarafından düzenlenen ‘Afrika’ya İhracat Fırsatları’ etkinliğinde, 700 milyar dolarlık ithalat yapan kıta ile ekonomik işbirliğini geliştirmenin yolları anlatıldı. Etkinliğin açılışında konuşan AOSB Başkanı Sütcü, uluslararası rekabette zorlanılan bir dönemde yeni pazarların yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı. Adana ihracatının yarısından fazlasının AOSB’den yapıldığına dikkat çeken Sütcü, “Ama ‘yetmez’ diyor daha da artması için çaba sarf ediyoruz. Afrika’yı da ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gereken bir pazar olarak önemsiyoruz” dedi.

Daha sonra moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Uluğtürkan’ın yaptığı oturumda; Dünya Sektörlerarası İş birliği Forumu Başkanı ve Afrika Uzmanı Utku Bengisu, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Koç ve Dış Ticaret Uzmanı Turan Akın Afrika ile ilgili gözlem ve düşüncelerini anlattı.

Bengisu: İhracatımızı üç haneli rakamlara ulaştırabiliriz

Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu Başkanı Utku Bengisu, 54 ülkesi bulunan Afrika’nın Türkiye’nin dış ticaretine hamle yaptıracak kadar değerli olduğunu söyledi.

Coğrafi ve tarihi yakınlığıyla bilinen Afrika’nın her yıl 700 milyar doları geçen ithalat gerçekleştirdiğini anlatan Bengisu, “Odaklanma ve atılacak küçük adımlarla 35.5 milyar dolarlık ihracatımızı üç haneli rakamlara ulaştırabiliriz” dedi. Çin’in Afrika’nın en önemli ihracatçılarından biri olduğunu ve bugün 288 milyar dolarlık ihracat yapar hale geldiğini ifade eden Bengisu, şöyle devam etti:

“Çin’in bu rakamını anlayabilmek mümkün. Zira parası var. Afrika’ya finansal gücüyle gitti ve şimdi meyvesini alıyor. Peki Hindistan? 2005 yılında Hindistan, Afrika’ya 6.1 milyar dolar ihracat yaparken biz de 5.5 milyar dolarlık ürün ve hizmet gönderiyorduk. Hindistan rakamını 188 milyar dolara yükseltti biz 35.5 milyar dolarda kaldık. Bunun sebepleri üzerinde çalışmalıyız. Hindistan, Afrika’yı önemsedi, yakın markajla orada oldu. Bizim de bu kıtada ticaret hamlesine ihtiyacımız var. Hangi sektörde olursa olsun iş insanlarımızın konfor alanından çıkıp Afrika’ya gitmesi gerekiyor. Biz de başarabiliriz. WCI olarak 12 yıldır kıtaya odaklandık. Fuarlar, sektörel ikili iş görüşme organizasyonları düzenliyoruz. Deneyimlerimizi, öngörülerimizi, networkümüzü paylaşmaya hazırız.”

Başta Avrupa olmak üzere birçok bölgede nüfusun Afrika kadar artmayacağını dile getiren Bengisu, “2050 yılında 2.5 milyarlık nüfusa sahip bir Afrika olacak. İğneden ipliğe üretilen her ürünün bu pazarda şansı var. Benim iş insanlarımıza önerim ne üretiyorsanız o ürünle Afrika pazarını hedefleyin” diye konuştu.