Sakarya Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 33 yaşında...

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (SASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tamer Birlik, SASİAD’ın 33. kuruluş yılı nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sakarya’nın güçlü sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyan SASİAD, bugün 33 yaşında. 1991 yılında kurucu Başkanımız İzzet Karacagil öncülüğünde 11 kurucu üyesiyle hayat bulan SASİAD, sadece Sakarya değil ülke ekonomisine de önemli bir katma değer sağlamaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana; ilkelerimizden, misyonumuzdan taviz vermeden Sakarya’mızın sermayesini birleştirerek “Tüm Politik ve İdeolojik Angajmanlardan uzak Güçlü bir SASİAD” Vizyonu oluşturma hedefimizi kendimize ilke edinerek çalışmalarımızı ve projelerimizi hayata geçirdik. SASİAD, kuruluşundan buyana üyelerimizin, şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çok sayıda toplantı, etkinlik, yurt içi ve yurt dışı iş gezileri, seminerler ve fuarlar düzenlemiştir. Ayrıca, çatı kuruluşumuz Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, ekonomi tabanlı STK’lar, Üniversiteler ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak birçok projenin hayata geçmesine katkıda bulunmuştur. Bir sivil toplum kuruluşunun 33 yıl boyunca gücünü günden güne artırarak var olması önemlidir. SASİAD kurulları ile her zaman önemli bir STK olmayı başarmıştır.”