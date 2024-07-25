ASKON Genel Başkanı Aydın’dan Avrupa’nın ortasına yatırım çağrısı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

ASKON 12. Dönem 3. Şube Başkanları Toplantısı dolaysıyla Bosa-Hersek’te bir dizi temaslarda bulunan ASKON Heyeti sırasıyla Uluslararası Saraybosna Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof.Dr. Ahmet Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü. Toplantıya ASKON Konya Şube Başkan Vekili Taner Doğan da Konya Şubesi adına katılım sağladı. Heyet ayrıca Aliya İzzet Begoviç Şehitliği’ni ve yerel esnafı ziyaret etti.

“Avrupa pazarı için, Avrupa’nın ortasında yatırım fırsatı”

Temaslar sonrası Bosna-Hersek’e yatırım çağrısında bulunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, çok önemli anlaşmalar olduğunu belirterek, “Bosna-Hersek ile Avrupa Birliği (AB) arasında 2008 yılından bu yana “Ticaret ve Ticaretle Alakalı Konularda Geçici Anlaşma” kapsamında, Bosna Hersek ile AB arasında bir serbest ticaret bölgesi tesis edildi. Bu bağlamda, Bosna Hersek menşeli ürünlerin AB piyasasına girişi ve AB’nin Bosna Hersek’e ihracatında 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren İstikrar ve İşbirliği Anlaşması çerçevesinde tercihli sistem uygulanıyor” dedi.

“Yabancılık çekmeyeceğimiz bir ortam”

ASKON Genel Başkanı Aydın, iki ülke arasında köklü bağlar olduğuna vurgu yaparak, “Çok sayıda Bosna-Hersek vatandaşı Türkiye’de eğitim görmekte. Bunun yanı sıra akrabalık bağları ve geçmişten bugüne köklü bağlantılarımızın olduğu bir ülke olarak Bosna-Hersek yabancılık çekmeyeceğimiz bir ortam. Ayrıca ülkemizin en büyük kamu bankalarından biri de çok güçlü bir şekilde burada Türkiye’den gelecek yatırımlardan finansmana erişim noktasında destek verebilecek konumda. Türk ürünlerinin Bosna Hersek’te diğer ülke ürünlerine karşı avantajı, çok sayıda Bosna Hersek vatandaşının öğrencilikleri ya da Türkiye’deki akrabalarını ziyaretleri sırasında Türk ürünleri ile tanışmış olmalarıdır. Türkiye’nin ünlü markalarının halihazırda Saraybosna başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde mağazaları bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Serbest Ticaret Anlaşması çok önemli bir vasıtadır”

Avrupa pazarına açılmak isteyen firmalar için çok büyük avantajlar olduğunu söyleyen Aydın, “Bosna Hersek ile 1 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşması bu ülke ile olan karşılıklı ticaretimizi arttırmamız açısından çok önemli bir vasıtadır. Söz konusu anlaşma uyarınca ayrıca aramızda ticarette gümrük ve eş etkili vergiler 2007 yılından itibaren sıfırlanmıştır. Özellikle Avrupa pazarına açılmak isteyen firmalarımız finansmana erişim, gümrük ve eş etkili vergiler gibi avantajları kullanarak Bosna-Hersek’te yatırım yapmalı. Bu fırsatı kaçırmamalı. Tarım, eğitim, mekanik cihazlar ve aletler. Demir, çelik, alüminyum, elektrikli makine ve cihazlar, orman ürünleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız için yüksek potansiyel var, bu alanları doldurmak hem ülkemiz hem de Bosna-Hersek için faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.