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SATSO Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama geleneğini bozmadı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Sakarya’nın yerel basın mensupları ve medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
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SATSO Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama geleneğini bozmadı
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliği yaptığı programa Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Adapazarı Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Gümüşel ile çok sayıda basın mensubu iştirak etti.

Sapanca’da gerçekleştirilen 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen SATSO programında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ; 24 Temmuz’un Türk basını için özel bir gün olduğunu belirterek, gazetecilerin basın bayramını kutladı.

“Basın mensuplarının ne denli zor şartlar altında çalıştığını hepimiz biliyoruz.” diyen Altuğ, şöyle devam etti: “Mesleğiniz, savaş bölgelerinden doğal afetlerin ortasına kadar her yerde görev yaparak halkı bilgilendirmek için büyük fedakârlık gerektiren özel bir alan. Sakarya’nın da başarısını, ilerlemesini, sorunlarını, şikâyetlerini sizlerin kalemi aracılığıyla duyuruyor olmanın konforunu biz Sakaryalılara sunduğunuz için teşekkürler.”

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