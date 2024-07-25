TEV, öğrencilerin barınma sorunu için ‘Gücüm Bu Kadarına Yetiyor’ projesi başlattı

MERVE YEDEKÇİ / İSTANBUL

Türk Eğitim Vakfı 57 yıldır, gerçekleştirdiği projeler ile gençlerin sesine kulak veriyor. Bursiyerlere sağladığı desteklerin yanı sıra, onların kişisel gelişimlerine de katkıda bulunmak amacıyla mentorluk programları, kariyer gelişimi fırsatları ve çeşitli eğitim programları geliştiriyor.

Türkiye genelinde 33 eğitim tesisi ile faaliyet sürdüren vakıf yeni projesi ile son yıllarda oldukça gündeme gelen, büyük şehirlerde üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına dikkat çekiyor. Barınma, dünya çapında bütün metropollerde ciddi bir sorunken üniversite öğrencileri için yaşamı giderek daha zorlaştırıyor. Proje kapsamında, İstanbul’un en yoğun bölgelerinden Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar meydanlarına bir üniversite öğrencisinin bütçesiyle ancak karşılayabildiği alanı yansıtan sembolik enstalasyonlar yerleştirildi. Proje, sadece öğrenciler üzerinden gerçekleşse de kira-barınma sorunu büyük şehirlerde yaşayan hemen hemen herkesin maruz kaldığı bir problem. Vakıf; destek olmak isteyen herkesi, tev.org.tr adresinden bağış yapmaya davet ediyor. Toplumun bu konudaki duyarlılığı artırmayı hedefleyen ‘Gücüm Bu Kadarına Yetiyor’ projesini ve vakıf çalışmalarını Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın ile konuştuk:

“Dünyanın her yerindeki metropoller, öğrencilerin barınması için zor kentler. İstanbul başta olmak üzere bizim ülkemizde de büyük şehirlerde öğrencilerimiz zorluklarla karşılaşıyor. Yeni yurt yapımlarına hız verilmesine rağmen mevcut yurt kapasiteleri artan talebi karşılamakta zorlanıyor. Vakıf olarak öğrencilerin eğitim hayatını etkileyen olumsuzlukları iyileştirebilmek adına gayretlerimizi sürdürüyoruz. Barınma sorunu öğrencilerin eğitimine devam etmesinde ciddi bir engel oluşturuyor. ‘Gücüm Bu Kadarına Yetiyor’ projesiyle ile nihai amacımız yine gençlerimizin ihtiyaçlarına yönelik farkındalık yaratmaktı. Biliyoruz ki onların karşılayamadıkları ihtiyaçları ve maddi imkânsızlıklar eğitim hayatlarındaki başarılarını etkiliyor. Hatta kimi zaman eğitimlerini tamamlayamamalarına sebep oluyor. Bu problemi gerçek anlamda gözler önüne serecek bir proje planladık. İstanbul’un en yoğun bölgelerine bir üniversite öğrencisinin bütçesiyle ancak karşılayabildiği küçük bir alanı yansıtan sembolik enstalasyonlar yerleştirdik. Bu enstalasyonlar, öğrencilerin barınma maliyetlerinin yüksekliği ve bu durumun eğitimlerine nasıl olumsuz yansıdığına dikkat çekecek şekilde çok düşük metrekarelerde, eğitim hayatını etkileyecek şartları yansıtacak şekilde tasarlandı. Proje kapsamında gelen bağışları doğrudan öğrencilerimize desteğe dönüştürüyoruz. Böylece, barınma sorununun öğrencilerin eğitim hayatında bir engele dönüşmemesini ve öğrencilerin hak ettikleri eğitimi maddi imkânsızlıklar nedeniyle bırakmak zorunda kalmamalarını sağlıyoruz.”

“Binlerce öğrencinin yanında olamamanın yükünü taşıyoruz”

“Bir diğer hayata geçirdiğimiz ‘Seçmeyelim’ projesi ile eş zamanlı yayına aldığımız 'Okutmak İster Misin?' filmimiz, kamuoyunda büyük ilgi gördü. Bu proje ile kalplere dokunduk. Bu sayede daha fazla öğrenciye burs sağlayabilmek için önemli adım attık. 2023-2024 akademik yılı için 107 binden fazla öğrenci başvuru bulunmuştu ancak kaynaklarımızın kısıtlı olması nedeniyle sadece 5 bin öğrenciye burs verilebildik. Hali hazırda 17 bin 700 öğrenciye burs veriyoruz ancak bir yandan da seçemediğimiz binlerce öğrencinin yanında olamamanın yükünü taşıyoruz. Biz artık seçim yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Başarılı öğrenciler arasından seçmeyelim, hepsini okutabilelim istiyoruz. Bu noktada ise daha fazla destekçiye, düzenli bağışçıya ihtiyacımız var.”

Hibe ve vasiyet bağış sistemi eğitime sürdürülebilir katkı sağlıyor

Az ya da çok demeden, her miktarda bağışın önemini vurgulayan Taşkın; “Hibe ve vasiyet bağışı sistemi ile TEV bağışçısı olan destekçilerimizin; sahibi oldukları mülklerini veya menkul varlıklarının bir kısmını vakfımıza hibe ederek veya vasiyetleriyle gelecekte de gençlerin eğitim hayatına dokunmalarını sağlayan bir bağış modeli sunuyoruz. Az ya da çok demeden, her miktarda hibe bağışı yapabilir. Bu bağış yönteminde mülklerin tamamı veya bir kısmı bağışlanabilir veya nakit para, menkul kıymetler, diğer varlıklar şeklinde hibe yapılabilir. Bu sistemde bulunan bağışçılarımız ile düzenli iletişim kuruyoruz. Acil sağlık durumlarında refakat ediyor, anlaşmalı sağlık ve bakım kurumlarında indirim imkânı sağlıyor, sosyal ve kültürel etkinliklere davet ediyoruz. Vasiyetname şartlarının yerine getirilmesi çalışmalarımız ile birlikte vefat durumunda defin hizmetleri vb. gibi birçok konuda manevi destek veriyoruz. Bağışçılarımızın destekleri, sürdürülebilir kaynaklarla daha fazla gence ulaşmamızı sağlarken ve onların isimleri, bağış yaptıkları yurtlarda veya burs programlarında yaşatılarak gelecek nesiller tarafından hatırlanıyor. Bu sistem sayesinde, gençlerin eğitim hayatına sürekli olarak katkı sağlayan bir kaynak haline geliyor” diyor.

Gençlik platformu ‘Obigenç’ hayata geçiyor

Taşkın, vakfın gelecek planlarını ise şöyle anlatıyor: “Faaliyette olan 3 kız öğrenci yurdumuz dışında 2 kız öğrenci yurdunu daha hizmete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Ankara ve İzmir’de yapımına başlanan kız öğrenci yurtlarımızı 2024-2025 öğretim yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Daha fazla kız öğrencimize barınma imkânı sağlamak üzere, Bursa’da da Nilüfer Belediyesi ile işbirliği yaparak yeni bir yurt projesi başlattık. Bu projeler kapsamında, yurtlarımızda kalan öğrencilerimize barınma desteğinin yanı sıra ulaşım ve beslenme yardımı da sağlanacak. Adıyaman’da bir ilkokul ve Malatya’da bir anaokulu olmak üzere, bugüne kadar toplam 2 okulumuzun açılışını gerçekleştirdik ve afet bölgesinde yapımı devam eden 4 okul projemiz daha var. Bunlarla beraber; yakın zamanda gençlerin kendi potansiyellerini geliştirme ve eğitim yolculuklarında onlara bütüncül destek sunacak olan Obigenç isimli dijital gençlik platformumuzu hayata geçireceğiz. Üniversite öğrencilerinin burs başvurularını gerçekleştirdiği bir uygulama olmanın yanı sıra finansal destek, kişisel gelişim, etkinlik haberleri, sertifikalı eğitim, kariyer ve topluma katkı fırsatları, gençlerin birbirlerine destek verecekleri ortamlar gibi imkânları bir araya getiren sürdürülebilir bir gençlik platformu olacak.”

Dezavantajlı bölgeye özel burs fonu

Vakfın deprem bölgesi öncelikli çalışmaları da devam ediyor. Afet sonrası, yaptığı burs çağrısının ardından, Türkiye’nin dört bir yanından 100 bini aşkın burs başvurusu alan vakıf, 2023-2024 akademik yılında, önceki yıla göre burs tutarlarını yüzde 100’e yakın bir oranda arttırdı. 6 Şubat depremi sonrasında dört ay boyunca burs desteği sağladıkları afetten etkilenen öğrencilerinin burslarını bu eğitim-öğretim döneminde de sürdürüyor. Bölgede uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber, teknoloji erişim bursuna ihtiyacı olan, afetten etkilenen bin’e yakın bursiyere bilgisayar ulaştırdı. Edinilen bilgiye göre; 2023-2024 akademik yılında bursiyerlerin yüzde 45'i 6 Şubat depreminden etkilenen başarılı öğrencilerden oluşuyor. Deprem bölgesinde eğitim gören öğrencilere yönelik burs fonları ile onların eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri sağlanıyor.