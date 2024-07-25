MEVLANASİFED’den Başkan Altay’a ziyaret

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

MEVLANASİFED Başkanı Güliz Arıkoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ruhsar Tanrıkulu, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aktuna, Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Ayhan ve GENÇMEVLANASİFED temsilcisi Sema Çuhadar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a yeni dönem için hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili konuşan MEVLANASİFED Başkanı Güliz Arıkoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile çalışmalarımız ve bünyemizde ki dernekler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. TÜRKONFED ve EDAM işbirliğiyle hazırlanan Türkiye Rekabetçilik Endeksi Raporunu kendisine takdim ettik. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan “ TAŞBİNA Dijital Tanıtım Merkezi” ni de gezme fırsatımız oldu. Nazik ev sahipliği için teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaretten memnun kaldığını belirten Başkan Altay da, Arıkoğlu ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi.