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Kedi ve köpek maması ihracatı ilk yarıda yüzde 27 arttı

Türkiye’de kedi ve köpek maması üreticileri yılın ilk yarısında ihracatlarını yüzde 27’lik artışla 57,7 milyon dolardan 73 milyon dolara çıkardı. Üreticiler, sene sonunda 150 milyon dolarlık dış satım hedefliyor.

Haber Merkezi
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Kedi ve köpek maması ihracatı ilk yarıda yüzde 27 arttı
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Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye’nin kedi ve köpek maması ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Özellikle pandemiyle birlikte insanların evcil hayvan sahiplenmesinde artış yaşandığını belirten Öztürk, bunun, mama sektörünü hem iç piyasa hem ihracatta büyüttüğünü söyledi.

Türk firmalarının da bu konuda iddialı yatırımlar yaptığını dile getiren Öztürk, sektörün son 10 yılda ihracatını 27 kat artırdığına işaret etti.

Bu yılın ilk yarısında kedi ve köpek maması ihracatının 2023'ün aynı dönemine göre 57,7 milyon dolardan yüzde 27 artışla 73 milyon dolara yükseldiğini kaydeden Öztürk, "Sektör, 2024 yılını 150 milyon dolar ihracatla geride bırakacak gibi görünüyor. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte sektörün ihracatının 500 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Türkiye’den 91 ülkeye kedi köpek maması ihraç edildiğini, ilk sırada Malezya'nın bulunduğunu bildirdi.

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